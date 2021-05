Hámlasztás

A hámlasztást nem csak tavasszal érdemes elkezdeni, hiszen az év minden hónapjában ajánlott megszabadulni az elhalt hámsejtektől. Ha valaki a téli időszakban kevesebb alkalommal végez hámlasztást, a nyár közeledtével érdemes heti egyszer beiktatni a szépségápolási rutinunkba. Érdemes lágy peelinget használni, ami nem irritálja a bőrünket. Arra is figyeljünk oda, hogy az arcunkra csak gyümölcssavas hámlasztót használjunk, ugyanis a durva szemcsés anyagok mikro sebeket ejthetnek az arcbőrön, amelyek könnyen leéghetnek a napon.

Hidratálás

A belső és a külső hidratálás egyaránt rendkívül fontos. Ügyeljünk a napi vízfogyasztásra, legalább 2-3 liter vizet fogyasszunk naponta. A víz feltölti a sejteket, elszállítja a felesleges anyagcsere termékeket, így bőrünk feszes és üde marad. Emellett pedig lássuk el kellő nedvességgel a bőrünket is megfelelő testápoló és arckrémek használatával. Az arcbőrünket megfelelő hidratáló krém mellett, alkalmazzunk reggel és este szemkörnyékápolót és szerezzünk be olyan szérumot, ami C-vitaminnal, antioxidánssal látja el a bőrünket.

Fényvédelem

Az első napsugarak megjelenésével elengedhetetlen a fényvédők használata. Az első és legfontosabb feladat, hogy kiválasszuk a bőrünknek megfelelő fényvédőt. Mielőtt megvásároljuk a legmegfelelőbbet, nézzünk utána, mit tartalmaz, próbáljuk ki, hogy milyen érzés viselni, nem irritálja-e a bőrünket. Fontos, hogy szívesen viseljük és szeressük az adott terméket, hiszen a nyári időszak egyik kihagyhatatlan kelléke lesz számunkra.

Vitaminok

A bőrünket nemcsak fényvédő krémekkel tudjuk megóvni a nap káros sugaraitól, hanem belsőleg is tudunk tenni azért, hogy sokáig egészséges és ragyogó maradjon. Szedjünk rendszeresen C- és E-vitamint, valamint figyeljünk arra, elegendő mennyiségű cink és béta-karotin jusson a szervezetünkbe. Ezek ugyanis megvédik a bőrt a károsodástól, emellett pedig segítik a barnulást is.

+1 tipp

A bőrünk ellenálló képességét azzal tudjuk javítani, hogy fokozatosan hozzászoktatjuk a napsugarakhoz. Ez a bőrünk mellett az immunrendszerünknek és a csontjainknak is kedvez, ugyanis a természetes D-vitamin nagyon fontos vitamin, ami természetes úton csak a napsugarakból épülhet be a szerveztünkbe. Ezt el lehet kezdeni már tavasszal, amikor csak pár percre ülünk ki napozni, majd fokozatosan növelhetjük a napon töltött időt. Természetesen a felkészülés időszakában is fontos betartani, hogy délelőtt 11 óra és 15 óra között kerüljük a napfürdőzést és semmiképpen ne feledkezzünk meg a fényvédelemről, nemcsak a strandon napozás közben, hanem a városban is.