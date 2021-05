Kezdjük az elején

A divat sosem mehet az időjárásnak és a terepviszonyoknak megfelelő öltözet kárára. Nem csupán a természetjárás célját veszítheted el így – az önfeledt élvezetét -, de akár meg is betegedhetsz. A kirándulás megtervezésénél elsőként nézd meg, milyen terepen vezet majd az utad: poros, lápos, erdős... stb. Ezután alaposan nézz utána, hogy a túrád napján milyen időjárás várható, és az azt megelőző 1-2 napban milyen időjárási viszonyok érték az adott területet, hiszen lehet, hogy a kiránduláskor ezer ágra süt a nap, de ha előtte erős esőzés érte a talajt, sárra számíthatsz.

Számolj azzal, hogy a kirándulás, túra során a mozgás miatt könnyebben meg fogsz izzadni, így ehhez mérten válassz alsó ruházatot.

Bár még csak tavasz van, nyáron is sokan választják a természetjárást, mint kikapcsolódást. Bár nagy a csábítás, hogy szandálban vágj neki az erdőknek, domboknak, de egy erős aljnövényzettel rendelkező területen még a túraszandálok sem ajánlottak. Képzeld el, hogy egy szúrós növény, vagy rovar éri a meztelen lábfejedet, a kullancsokról nem is beszélve. Tehát a természetbe mindig zárt cipőbe menj, pamut zokniban, amit lehetőleg húzz rá a nadrágodra. Abban az esetben, ha rövidnadrágot viselsz, a zokni legyen hosszú szárú, és fehér, hogy a rajta felfelé mászó kullancsot észrevedd, és megszabadulhass tőle egy laza pöccintéssel, mielőtt rátalálna a bőrödre. Sőt, így elkerülheted a magasabb csalánok váratlan csípéseit is.

Mi nők szeretünk szép dekoltázst varázsoló melltartókban járni, de a túra során hidd el, fontosabb a kényelem. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy topszerű sportmelltartót kell felvenned, több olyan csinos melltartó is kapható már, ami remekül tartja a melleket.

Mindig készülj esőre!

Tavasszal és nyáron, sőt ősszel is bármikor eleredhet egy kis eső, annak ellenére is, hogy az időjárás előrejelzésben nem esett szó róla. Ez főként a magasan fekvő területeken gyakori. Esőkabát, vagy vízhatlan felsőruházat így mindig legyen nálad.

Sose feledkezz meg a vízről!

A víz alap kell, hogy legyen, akkor is, ha csak kisebb kirándulást tervezel, hiszen a fizikai igénybevétel fokozottabb folyadékvesztéssel is jár, főként, ha meleg van. A víz helyett vihetsz magaddal sportitalt is, de sose cukros üdítőt.

Amennyiben hosszabb túrát tervezel, érdemes étellel is készülni, de a szuper házi kolbászos szendvics helyett válassz inkább energiaszeletet –bármelyik drogériában, élelmiszerboltban beszerezhetőek -, mivel ezek nem terhelik le a szervezetedet, sőt, egyből plusz energiát adnak, hogy tovább folytathasd a természetjárást. Ezek egyébként kisebb helyet foglalnak a hátizsákodban, amiben a vizes palack mellett, egy alap elsősegélycsomagnak is helyet kell szorítani.

A divat ma már a túraruházatokba is beleszól, de sosem a funkció rovására. Nem kell ormótlan cipőket, vagy zsákszerű esőkabátot viselned, és a hat réteg ruhát is lecserélheted két-három, valóban sportoláshoz tervezett anyagból készült darabra.

Összegyűjtöttünk párat a hazai kínálatból, hogy lásd, kirándulni igenis lehet nőiesen!