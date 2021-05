Nem éppen hétköznapi párost alkot Kelsey Hopeful és Guy BonGiovanni, ugyanis 48 év korkülönbség van köztük. A férfi 42 évet élt házasságban, miután felesége elhunyt, elkezdett jógázni, hogy fel tudja dolgozni a gyászt. Itt ismerkedett meg a fiatal tanárnővel, akivel egyre többet beszélgettek. Két évig csak barátok voltak, ám ezután valami megváltozott, és egymásba szerettek.

Össze is költöztek, és rengeteg programot szerveznek: színházba járnak, kirándulnak, utazgatnak.

„Az emberek sokszor azt hiszik, hogy én vagyok az ápolónője" – vallotta be a 28 éves tanárnő, akit ez eleinte zavart. Ám már nem foglalkozik mások véleményével.„Amikor a barátságunkból szerelem lett, eldöntöttük, hogy nem foglalkozunk a rosszindulatú beszólásokkal. Nekem ez nehéz volt, mert mindig is rettegtem attól, mit gondolnak mások. Az első évben titkoltam mindenki elől. Aztán a Covid miatt elmondtam a családomnak, mert féltettem Guyt. Most már nem zavar, ki mit mond rólunk" - mesélte Kelsey, aki azt is bevallotta, néha elszomorítja a gondolat, hogy valószínűleg jóval tovább fog élni, mint szerelme - írta a Daily Star.