Bár Bochkor Gábor mindenhol azt állította, hogy szingli, ez mégsem volt igaz. A rádiós már két éve együtt volt a több tévéműsorból is ismert dr. Demeter Alexandrával.

Alexandra a Blikknek elárulta, hogy szerelmes volt Bochkorba, aki azonban nem vállalta a kapcsolatukat.

"Mindketten túl voltunk egy nagy csalódáson, de sikerült visszahoznunk a csillogást a másik szemébe, működött köztünk a kémia, nagyon is. Szerelmes lettem, és ezzel egy érzelmi csapdába estem, amit megszenvedtem lelkileg, mert Gábor éveken át visszaélt a szeretetemmel. Sosem lepleztem le, hiába szenvedtem attól, hogy mindenki előtt letagad. Utólag visszagondolva, komikus az egész, szinte állandóan otthon voltunk és főzőcskéztünk, de mindig felmentettem magamban, és csak reménykedtem, hogy annyi hitegetés után egyszer tényleg vállalja a kapcsolatunkat" - kezdte a csinos gyógyszerész, aki 25 évvel fiatalabb Bochkornál. Az elmúlt évek alatt többször is felröppent a hír, hogy együtt vannak, a rádiós azonban nyilvánosan is többször tagadott.

"Letagadott mindenki előtt, ezzel azt az érzetet keltve bennem, hogy szégyell. Egyre több kétség gyötört, mégsem tudtam kilépni a kapcsolatból, mert szerettem. Utólag be kell látnom, megalkuvó voltam, háttérbe szorítva a saját igényeimet, meg akartam felelni az elvárásainak, ami természetesen lehetetlen volt. Válaszút elé állítottam, és ő az egyedüllétet választotta, így nekem lehetőségem nyílik egy egészséges, harmonikus párkapcsolat kialakítására" - mondta a lapnak Alexandra.

Bochkor Gábor sem a kapcsolatról sem a szakításról nem akart nyilatkozni.