Nem kell többé távkapcsolatban élnie Curtisnek és Barnai Juditnak. A kosárlabdázó ugyanis Győrből átigazolt Budapestre.

"Az új párommal, akivel lassan már egy éve együtt vagyunk, nem is olyan rég össze is költöztünk, vele is nagyon sok időt töltöttem" - mondta el a TV2-nek Curtis.