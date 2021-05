Pár napja csupán, hogy Hódi Pamela és férje első közös gyermeke megszületett , az immár kétgyermekes anya máris sok érdekességről számolt be.

Tiszta apja a kislányunk, mintha Bencét tartanám a karomban! A család szerint viszont abszolút vegyes, de én úgy látom, hogy napról napra változik, bízom benne, hogy azért belőlem is örökölt valamit. Kezdem úgy látni, hogy kezd a pici is rátalálni a napi ritmusára. Nagyon szeretem az érzést, ahogy ismerkedünk és napról napra közelebb kerülünk egymáshoz – mesélte boldogan Pamela a Blikknek, aki arról is beszámolt, hogy párja milyen jó apuka.

"Nem is értem, miért mondják, hogy minek a férfinak is éjszaka felkelni a babához... Bence zokszó nélkül megteszi, és rengeteget segít nekem. A kezem ügyébe adja, ami kell, ha arra van szükség, támasztja a hátam, vagy amiben éppen tud, abban segít. Kezd belerázódni az apaszerepbe, egyre ügyesebben pelenkázik és bánik a kicsivel, nagyon büszke vagyok rá."