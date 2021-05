Zámbó Krisztián meglepő őszinteséggel vallott magánéletéről az Összezárva Hajdu Péterben című műsorban, ahol féltestvéreiről is beszélt.

Krisztián elmondta, hogy két féltestvére van az édesanyja előző házasságából, Tamás és Móni. Kitért arra is, hogy a gyerekek nem ismerték a vérszerinti apjukat, és őket is Jimmy nevelte fel.

"A bátyám, Tamás hasonlít rám, egyébként az apukám nevelte fel őket 3-4 éves koruk óta. Apukám hét gyereket nevelt fel, és mind a hét gyerek apucinak hívta, pedig ebből három volt a sajátja" -mesélte Krisztián, aki Edit asszony korábbi házasságáról is beszélt.

"Neki volt a Zsolti meg az Anita, sajnos utóbbi 14 évesen egy balesetben elhunyt. Ha jól emlékszem Pomázon volt egy nyaralója a családnak, egy dombon megindult biciklivel, nem volt fék a biciklin, és egy fának csapódott. Ő akkor 14 éves volt, nagyon nagyon szerettem őt, mindenkit megviselt az elvesztése..."

