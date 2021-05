Jamie Hull az angol elitkommandó, az SAS egykori katonája mindössze 40 tanórával a háta mögött életében először repült egyedül, egy kis Liberty XL2 gépen, mikor bekövetkezett a tragédia. A repülőgép motorja kigyulladt, és amikor észrevette a lángokat, azok már a pilótafülkét nyaldosták.

"Csak azt mondogattam magamnak, hogy nem fogok itt megdögleni, és repülnöm kell tovább"

-emlékezett vissza Jamie.

A férfi a lángoló repülővel 300 méteres magasságból fokozatosan ereszkedett, és amikor a gép 60 km/h-val repült, kimászott a fülkéből a szárnyra, és 4,5 méter magasságból leugrott a gépről.

Ösztönből döntöttem, mint a csatatéren. Két út volt előttem, vagy élve elégek, vagy ugrom és talán túlélem. Kinyitottam a fülke ajtaját, letéptem a fülhallgatót, kimásztam a bal szárnyra, és leugrottam a hátsó részéről. A döntésemben az is közrejátszott, hogy már éreztem a húsom égett szagát

-mesélte a férfi, akinek teste 63%-a megégett.

Hull 2007-es balesete után még két évig feküdt kórházban, ahol mindent megtettek annak érdekében, hogy újra talpra álljon. 62 helyreállító beavatkozáson van túl, és még most, 45 évesen is kap lézeres kezeléseket. A történetét elmesélő önéletrajzi könyve, a Life On A Thread a napokban jelent meg -írja a Bors a The Sun cikke alapján.