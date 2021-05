Kirobbanó formában van Emilio, aki feleségével, Tinával együtt továbbra is odafigyel a kalóriabevitelre és a kilókra. Ennek egyik bizonyítéka, hogy bár nemrég kisebb vendégsereg fordult meg a családnál, sem Tina, sem Emilio nem ettek az ínycsiklandó falatokból. „Harapnivalóval és tortával készültem, de rájöttem, hogy nemcsak mi, hanem a vendégeink közül többen is fogyókúráznak. Így volt, aki csak egy pár falatot, de volt olyan is – mint mi – aki egy falatot sem evett" - mondta a Drága családomban Tina, akinek férje büszke fogyására.

"Tinával és Nyári Kálmán barátommal közösen lassan egy birka-telepnyi, amennyit fogytunk. Kitesz legalább két embert. Nagyon jól érzem magamat a bőrömben, remélem ez most már így is marad. Tényleg nagyon odafigyelek arra, hogy mit eszem. Ha el is csábulok egy-két falatnál, egy kóstolásnál nem engedek meg többet magamnak. Szeretném, ha mindenki ilyen jól érezné magát a bőrében. Barátaim, zenésztársaim is kérték már ki a fogyással kapcsolatban a véleményem. Mindenkit arra biztatok, vágjon bele, váltson életmódot. Szívesen beszélek erről a témáról és segítek is, ha tudok" – tette hozzá Emilio, akinek felesége szerint az énekes fogyása óta még inkább odavan saját megjelenéséért.