Furcsa kijelentést tett Orbán Viktor, miszerint Karikó Katalinnal a disznósajt témáját is meg tudták vitatni. Most a biokémikus a Szegedi Televízióban tisztázta miről is van szó.

„A disznósajt az igenis szakmai munka volt. Nem azért, mert az apukám hentes, hanem én említettem a disznósajtot. Ugyanis arról volt szó, hogy a BioNTechnél állati vakcinák kifejlesztésén is dolgozunk, és a kollégák azt hitték, a combba is be lehet nyomni a vakcinát. És én mondtam, hogy nem, hanem az állat fültövébe adják be, és én ezt nagyon jól tudtam, mert az apukám hentes volt, és amikor disznósajtot csináltunk, ő mindig azt a részt kivágta, ugyanis abban a toxinok felhalmozódhatnak a vakcinából. Ezért van az, hogy az emberek meg is haltak disznósajttól. (...) Tehát nem arról volt szó, hogy mennyi paprikát lehet beletenni" – mesélte Karikó Katalin.

Sokaknak az is megütötte a fülét, hogy Orbán Viktor „kisújszállási asszonyságnak" hívta az mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatóját. Ám elárulta, ez őt cseppet sem zavarta.

Kiderült az is, mit szólna, ha eddig munkájáért Nobel-díjat kapna, amire jó esély van.

„Soha nem hátrafelé nézek, hanem előre, hogy mit lehet tenni. (...) Tudom azt, hogy honnan jöttem, csak nem arra koncentrálok, hanem, hogy mi a következő feladat" - válaszolta szerényen Karikó Katalin.