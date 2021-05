Ahogy mi is beszámoltunk róla, Szabyest és Tóth Andi egy erotikától túlfűtött videóklipet forgattak együtt, ahol rendesen egymásba gabalyodtak .

Még a két fiatal is meglepődött rajta, hogy mennyire működik közöttük a kémia és a klip megjelenése után a rajongók is biztosak voltak abban, hogy Andi és Szabi összejöttek egymással. Azóta is mennek a találgatások, vajon a két énekes egy párt alkot-e, erre reagált Szabyest a Life TV Ébredj velünk! műsorában.

Igazából még nem testesítünk meg egy párt. Ki tudja? Bármi lehet még. (...) Látom, a kommentszekcióban nagyon összeboronálnak minket, és nagyon aranyos, kedves kommentek vannak. Egyébként nem gondoltuk, hogy ennyire hiteles lesz"

- mesélte Szabi, aki maga is megleődött azon, mennyire gördülékenyen ment a munka Andival. Azt is hozzátette, hogy ő nagyon szereti Andit, mert nagyon emberségesnek tartja, arról nem is beszélve, hogy az egyik legszebb magyar énekesnő.