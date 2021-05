A baráti összejövetelek egyik alap „kelléke" az étel. Legyen szó akár egy pár fős beszélgetős estéről, egy kisebb házibuliról vagy akár egy társasjáték partiról, a vendégszeretethez hozzátartozik az is, hogy ne csak kényelemmel, hanem étellel is fogadd a vendégeidet. Sokan azonban megragadjuk a dolog legegyszerűbb végét, és a közeli pékségben vásárolunk be, vagy épp ételt rendelünk, pedig hidd el, amit te készítesz, mindig sokkal jobban esik a barátaidnak, ráadásul akár a főzés is lehet program.

Összegyűjtöttünk pár szuper ötletet, melyek akár kezdő konyha felhasználóként is könnyedén a segítségedre lehetnek, hogy remek falatkákkal vagy akár több fogásos vacsorával kínálhasd meg a hozzád érkező barátaidat.

Szendvics

Dobd fel a hagyományos szendvicseket némi leleményességgel és kreativitással! Az alapja legyen kifli, baguette, ciabatta, ezek közül is variálhatod a magvas, olivás, chilis, teljes kiőrlésű változatokat, de gondolhatsz a glutén érzékeny barátaidra is nekik való pékáruval.

Aznap, amikor van rá időd, vágd fel a kenyérféléket előre, és tedd vissza a kenyértartóba, textilzsákba, hogy ne veszítsenek a puhaságukból. Ezután szeleteld fel a zöldségeket, készíts valamilyen szendvicskrémet, ellenőrizd a sajt- és felvágott készletedet, majd mehetnek is vissza a hűtőbe. Elegendő, csupán a barátaid érkeztét megelőző fél órában összeállítanod őket, hogy friss szendvics-falatkák várják a vendégeidet.

Nem kell feltétlenül mini műalkotásokat alkotnod, de érdemes változatosan használnod a feltéteket, mivel így sokkal jobban mutatnak a tányérokon, és még időt sem veszítesz vele.

Mártogatós

Egy film vagy játék este nem is lehetne teljes valamilyen nasi nélkül. A szokásos popcorn és chips helyett készíts két-háromféle mártogatóst, és kínálj hozzá vékonyra szelt zöldségeket. Egy mártogatós maximum 2-3 hozzávalóból és némi fűszerből könnyedén meg is valósítható, a paprika, halványító zeller, répa, uborka kombinációból még a húsimádó barátaid is könnyedén megtalálják a hozzájuk leginkább passzolót. Hidd el, ezután nem is fogtok a bolti zacskós nasikra vágyni.

Főzés egyszerűen

A tojásrántotta még úgy, ahogy megy? Esetleg elég magabiztos vagy a konyhában ahhoz, hogy új receptekkel kísérletezz? Bármelyik csoportba is tartozz, az online receptekkel nem lőhetsz mellé. Az is remek, ha le van írva az elkészítés módja, de talán még egyszerűbb dolgod lesz, ha videó alapján főzöl. Ebben az esetben válaszd ki magát az ételt, előre vedd meg hozzá az alapanyagokat, és csak azután vágj bele a főzésbe, ha már minden készen áll hozzá a konyhában.

Sőt! Akár online főzőiskola keretein belül elsajátíthatod azokat az alapvető konyhai eljárásokat és trükköket is, amelyek segítségével magasabb szintre emelheted főzőtudományodat, hogy a végén lenyűgözd a barátaidat.

Van egy kis szabadidőd, amit szívesen fordítanál egy kis alkotásra? Irány a konyha, a telefonnal vagy a laptoppal, és már indulhat is az élvezetes főzősuli, akár olyan sztárséffel, mint Széll Tamás.

Ezek azért is hasznosabbak, mint egy szimpla főzést bemutató videó, mivel rengeteg plusz információra is szert tehetsz az ételekről, az alapanyagokról és a különböző technikákról, mely tudással felvértezve sokkal magabiztosabbá válhatsz a magán konyhai próbálkozásaid során is. Az apró fortélyok, a tálalási ötletek mind olyan plusz dolgok, melyeket az online főzőiskolák nyújtanak. A videók segítségével pedig könnyedén, saját tempóban és időbeosztásban tanulhatsz főzni akár a nulláról, minden előzetes tudás nélkül, illetve a videók bármikor visszanézhetőek, és a receptek is elérhetőek, így nem maradsz le semmiről.

Nem, nem kell, hogy a főzés magányos program legyen, várd meg vele a barátaidat, és vagy velük, vagy csupán a társaságukat élvezve készíts el nekik valami igazán finomat.