Vincze Lilla úgy döntött, hogy leköltözik a Balatonra a járványhelyzet alatt, mivel minél kevesebb emberrel akart találkozni, inkább a zenére és a tanulásra szeretett volna koncentrálni. Barátnőjével még alakformáló edzést is tartottak a balatonszemesi szabadstrandon.

A Balatonra is elhoztam a gitáromat, de nyelveket is elkezdtem tanulni, olvastam, filmeket néztem és olyan témáknak is tüzetesebben utánajártam, mint a csillagászat vagy az űrkutatás. A karantén alatt főként ez inspirált. Persze Morzsi kutyámról sem szabad elfeledkezni, vele egyetlen nap sem lehet unalmas, mindig mozgásban tart" - mesélte az énekesnő a Metropolnak, aki hamarosan visszatér a fővárosba.

Vincze Lilla már nagyon várja, hogy újra színpadra léphessen közönsége előtt. Számít rá, hogy ez a nyár még más lesz, de már látja a fényt az alagút végén, ugyanis úgy tűnik, júniusban már felléphetnek együttesével. Már mindkét oltását megkapta és erre bíztat mindenki mást is, szerinte ez az egyetlen kiút a járványhelyzetből. Nagyon várja, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba, de fontosnak tartja a mértékletességet és a visszafogottságot is.