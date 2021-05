A pár saját YouTube csatornájukon muatták meg, hogyan is sikerült a felújítás, melynek során próbálták a lehető legtöbb bútort megtartani:

Egy régi gurulóláda is kapott egy új színt, ő is újrahasznosításra került - mesélte Tünde, aki arra is kitért, hogy a balatoni nyaralóban nem csupán padlófűtés, elrejtett mosogató- és mosógép van, de még némi okosításon is átesett a tihanyi ház, azaz smart otthon lett belőle.