A színész három éve veszítette el lányát, majd az öccsétől és az édesapjától is búcsút kellett vennie. A családi tragédiákon Várkonyi Andrást a felesége, és a munkája segítette át.

„Igaz, hogy 47 éve élünk együtt, de a munkánk miatt alig találkoztunk. Nagy lemaradásban vagyunk, most mindent bepótolunk. Nagyon hálás vagyok neki, amiért ő a társam, bár azt nem tudom, hogy ő is így gondolja-e" – mondta a színész a Borsnak.

András arról is beszélt, hogy lányuk három éve hunyt el,de a mai napig sokszor úgy érzi, továbbra is velük van. Álmában gyakran beszél és találkozik vele, illetve édesapjával és öccsével is, akik szintén távoztak az élők sorából.