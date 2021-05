Tápai Szabina Csisztu Zsuzsa YouTube-műsorának a vendége volt, ahol azt is kitárgyalták, hogy mennyivel többet lehet keresni az online média világában, mint a sportban. Szabina bevallotta, hogy ő bizony legalább annyit, ha nem többet keres ottonülő anyukaként, mint korábban sportolóként - írta meg a Bors.

Én ezt párhuzamosan tapasztaltam meg, mert Bence születése után visszamentem kézilabdázni Fehérvárra és közben már az online világban, a tévében is benne voltunk. Mindig azt beszéltük, hogy edzünk egész évben, fájdalmaink vannak, és egy-egy műsorral vagy szponzorációval annyi pénzt lehet kereni, hogy konkrétan felteheted magadnak a kérdést, ha nem vagy fanatikus élsportoló, miért is csinálod?!" - mondta Zsuzsának Kucsera Gábor párja, aki épp harmadik gyermekükkel várandós. Szabina szerint ez teljesen irracionális és szomorú, nem is csoda, hogy a gyerekek 45 százaléka nem is akar normális állást vállalni, hanem inkább influenszer akar lenni.