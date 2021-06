Nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, hogy Gárdonyi Géza Egri csillagok nevű műve azzal a jelenettel kezdődik, hogy Vicuska és Gergő ruhátlanul fürdenek a patakban. Eger legújabb köztéri szobra május utolsó napjaiban került leleplezésre, az alkotó pedig a fent említett emlékezetes jelenetet formázta meg bronzszobrában.

Ahogy az lenni szokott, most is akadnak, akiknek nem tetszik az alkotás, ami a Dobó tértől nem messze, a Végvári vitézek terén lett felállítva. Szanyi Péter közadakozásból készített el a művet, amire mintegy tízmillió forint jött össze. A szobor a gyermeki ártatlanságot és az örökké tartó szerelmet jelképezi, de többen is sérelmezték Gergő testének ábrázolását, különös tekintettel a heréire, ami egyesek szerint túl hangsúlyos lett.

"Írhatnám hosszan is, indokolhatnám is, de a lényegen nem változtat: ez borzalmas ! (még vázlatnak is igénytelen és kidolgozatlan - de arányaiban egyenesen katasztrofális)

