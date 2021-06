Salt-N-PepaMindenki ismeri a híres a Push It című slágert, amit a Salt-N-Pepa nevű lánytriónak köszönhet a világ. 1985-ben bukkant fel a zenei világban Cheryl 'Salt' James és Sandra 'Pepa' Denton néven, később csatlakozott Deidra 'Spinderella' Roper a bandához. A lányok első albuma platinalemez lett az Egyesült Államokban, az ikonikus nótának köszönhetően. Ezzel ők lettek az első női rapbanda, akik ilyen szintű sikereket értek el. Ám a lányokból nem egyslágeres együttes lett, hiszen ezután is valósággal ontották magukból az aranylemezeket, olyan nagy slágereket adva a világnak, mint a Let's Talk About Sex, a Shoop vagy a None of Your Business. Ráadásul a lányok lettek az első női Grammy-díjas rapperek.

A hatalmas sikerek ellenére 2000-ben Salt úgy döntött, hogy kiválik az együttesből, és abbahagyja az éneklést. Így 2001-ben a banda teljesen feloszlott. Pepa ezután részt vett a The Surreal Life című valóságshow-ban, majd néhány év múlva kiadta önéletrajzi könyvét. Spinderella pedig a rádiós műsorvezető lett. Később még jó néhány helyen feltűntek, sőt 2008-ban saját valósáshow-t indítottak, a The Salt-N-Pepa Show-t.

SugababesA lányok mindössze 15 évesek voltak, amikor 1998-ban megalapították az együttest. Ám ez nem pusztán kislányos hóbort volt, Mutya Buena, Keisha Buchanan és Siobhan Donaghy szép karriert futottak be. Ám az utóbbi 2001-ben távozott az együttesből, állítólag azért, mert klinikai depressziót diagnosztizáltak nála. A helyére érkezett Heidi Range. A banda így is hatalmas sikert aratott, csakhogy négy évre Mutya is kivált mert lányára és szólókarrierjére szeretett volna koncentrálni. Végül 11 év után Keisha is otthagyta Sugababes-t. A lánybandában így már egy eredeti tag sem maradt. Mivel nem haraggal váltak el, évekkel később MKS néven úja együtt zenélgettek, de 2019-ben a három lány úgy döntött, hogy újraélesztik a Brit-Awards díjnyertes Sugababes-t, és régi és új dalokkal indulnak turnézni.

All SaintsA négytagú lánybanda 1993-ban állt össze, a nevüket egy londoni stúdióról kapták. Néhány év múlva a tinilányok elsőszámú kedvencei lettek Never Ever című slágerükkel. A dal minden idők második legjobban fogyó kislemeze lett egy lánybandától az Egyesült Királyságban. De Nicole és Natalie Appletonnak, Shaznay Lewis-nak és Melanie Blattnek nem csak ezt az egy slágert köszönhetjük, hanem ott van például a Bootie Call, a Black Coffee, vagy a Pure Shores, ami a Part című film betétdala. A bandát a Spice Girls vetélytársaként is emlegették, ezt pedig nem sokan mondhatták el magukról akkoriban. A lányok 12 millió eladott lemezt, 2 platinalemezt, 5 toplistás dalt tudhatnak maguk mögött. Az együttes 2001-ben feloszlott, de 2006 és 2008 között ismét együtt zenéltek. Majd 2016-ban újra bejelentették, hogy visszatérnek.

TLCA '90-es évek nagy kedvence volt a lánybanda, T-Boz, Chilli és Left Eye triójának is több nagy slágert köszönhetünk, úgy mint a Waterfalls, a No Scrubs, az Unpretty vagy a Girl Talk. Az együttesbe eredetileg Crystal Jones toborozta be T-Bozt és Left Eye-t, csakhogy amikor oda került a sor, hogy leszerződjenek egy kiadóval, az alapító tagot nem találták tehetségesnek, így Crystal kikerült az együttesből, így jött a képbe Chilli. A lányok ezzel a felállással meghódították a világot, szókimondó stílusukkal egy csapásra népszerűek lettek.

Az együttesnek tragikus okokból lett vége, ugyanis Lisa Left Eye Lopes autóbalesetet szenvedett, és életét veszítette. A két lány még egy ideig megpróbálta nélküle továbbvinni az együttest, ám ez nem sikerült, így mindketten inkább szóló karrierbe kezdtek.