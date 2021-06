Ma már egyáltalán nem meglepő, hogy egyes éttermekben ehető virágok kerülnek a kávénkra vagy a sütink tetejére. Ugyanis egyes ehető virágok nem csak egészségesek, de nagyon szépek is. Arra viszont még biztosan nem gondoltál, hogy a pitypangot akár rántva köretként is az asztalra teheted.

A pitypang vagy a szájhagyomány útján elterjed köznapi nevén 50 féle becenév illeti meg, ezek közül a legismertebbek, a láncfű, kutyatej virág, kikerics, oroszlánfog, tyúkvirág, gyermekláncfű, vagy gólyavirág sárga virágát senkinek nem kell bemutatni. Gyerekkorunkban örömmel szedtük hatalmas csokorba az árokpartokról, vagy akár a saját otthonunk udvaráról. Az már nagyon régóta köztudott, hogy számtalan olyan apró gyönyörű virág létezik, amiket nem csak azért teszünk a tortánk tetejére, mert jól mutat, hanem azért is, mert nyugodt szívvel el is fogyaszthatjuk őket, hiszen jótékony hatásuk van a szervezetünkre.

A gyermekláncfüvet viszont elsősorban nem dekorálásra használjuk, hiszen valljuk be nem ő a legszebb a mező virágai között, ám ennek ellenére is a gyerekek egyik kedvenc virága ráadásul minden része ehető. A leveléből ízletes saláta készíthető, ez biztos, hogy minden háztartásban gyakran a tányérra kerül. Ám a pitypang virágáról a legtöbb ember nem is feltételezné, hogy milyen ízletes finomság készíthető belőle. A legízletesebb elkészítési formája a rántott pitypang, aminek az íze leginkább a gombára hasonlít.

A gyógynövények hatalmas szerepet töltenek be a homeopátiás és népi gyógyításban is. A gyermekláncfű is éppen a jótékony hatásai miatt lett ilyen közkedvelt virág, még a nagyanyáink idejében.

A pitypang, gyógyító ereje vitathatatlan. Gyulladáscsökkentő hatása miatt tökéletes megoldás lehet reumás panaszokra is, a gyökeréből készült tea pedig jelentősen csökkenti a vércukorszintet, ezért cukorbetegeknek kimondottan ajánlott a fogyasztása.

Az elmúlt évek alatt, már számos kutatás bebizonyította, hogy a gyermekláncfű gyökere képes bizonyos típusú rákos sejtek elpusztítására is. A pongyola pitypang gyökeréből előállított koncentrátum még a hasnyálmirigy és a vastagbélrákot, sőt még a leukémiát is képes legyőzni. A csodatevő koncentrátum felveszi a harcot, a rákos sejtek ellen, de mindeközben az egészséges sejteket nem pusztítja el.

A gyermekláncfű fogyasztása nagyon fontos szerepet játszik a méregtelenítő fogyókúrákban is, hiszen vizelethajtó és vértisztító hatása miatt fokozza a vesék és a máj működését, valamint jelentős salaktalanító hatása is van. Ennek köszönhetően javítja az emésztést is, és felgyorsítja az anyagcserét.A pitypang virága és a levelei is A, B, C, és D vitamint tartalmaznak, valamint magas a vas, a magnézium, a cink, és a mangán tartalmuk is. Ezek mellett a legfőbb hatóanyagai a karotinok, és az inulin.

Ennek a megszámlálhatatlan pozitív tulajdonságnak az ismeretében, mindenkinek kötelező lenne a gyermekláncfű napi rendszerességű fogyasztása.

Azoknak, akik a salátába vágott levélen kívül a rántott pitypang is felkeltette a figyelmüket nincs más dolguk, mint ellátogatni a legközelebbi szántóra, vagy nagyobb füves területre, és leszüretelni a pitypangok sárgán virító fejét. Majd otthon nincs már dolgunk, mint az alaposan megtisztított virágfejeket a hagyományos módon lisztben, tojásban, és zsemlemorzsában bepanírozni, majd forró olajban megsütni. Mivel néhány másodperc alatt elkészülnek az apró virágfalatok, ezért nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy véletlenül megégjenek.

Azok az emberek, akik szeretik a rántott gombát azok biztos, hogy ezért is rajongani fognak, és abba sem tudják hagyni a vitaminbomba fogyasztását.