Anna Yastrezhembovskaya orosz művész élethű és nagyon aranyos miniatűr és néha életnagyságú gyapjú állatokat készít tűnemezeléssel. Leginkább madarokból, baglyokból, denevérekből nyer ihletet, de készített már élethű sünit, nyuszit és kismajmot is.

Mindig is szerettem volna valamit a saját kezemmel csinálni. Gyerekkorom óta már különböző anyagokból készítettem játékokat. Miután idősebb lettem és befejeztem az iskolát, orvosi egyetemre jártam és egy ideig laboratóriumi asszisztensként dolgoztam. Két gyermekem születése után véletlenül láttam meg nemezelt játékokat az interneten. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és azóta is csinálom. Végre boldog vagyok, hogy azt csinálom, amit mindig is szerettem volna"

- nyilatkozta a művésznő a boredpanda-nak.

Ha te is kíváncsi vagy a cuki gyapjúállatokra, kattints a képre a galériáért!