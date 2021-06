A reklámok általában azt ígérik, hogy egy termék használatától azonnal megoldódik minden problémánk. Nincs ez másképp a szépségápolás terén sem. Sőt, ha nem is sugallja ezt a gondolatot a készítmény előállítója, mi mégis mögé képzeljük, hogy nyomban elmúlik az összes pattanásunk vagy rögtön kisimul minden ráncunk, ha magunkra kenünk egy hidratálót, feldobunk egy arcmaszkot vagy vadul hámlasztani kezdünk. Holott egyáltalán nem biztos, hogy egy-két használat után szembetűnő pozitív változást fogunk tapasztalni, mi több, az is megeshet, hogy kifejezetten rosszabbodik a bőrünk állapota. Ezt pedig az úgynevezett purging számlájára (is) írhatjuk!

Mi is az a purging?

A purging kifejezés magyarra lefordítva nem más, mint „tisztulás", amely azt a folyamatot foglalja magába, amikor a bőr egy új hatóanyag bevezetését követően nemhogy szebbé válna, de átmenetileg rosszabbodik az állapota és tele lesz apróbb-nagyobb pattanásokkal. Bár a purging nem törvényszerű, mégis sokaknál előfordul ez a kezdeti rossz reakció, amely miatt gyakran abba is hagyják az érintettek az adott termék használatát. Pedig a purging valójában nem rossz dolog, sőt azt jelzi, hogy a készítmény „dolgozik".



A jó hír az, hogy a purging jellemzően csak néhány hétig tart (1-1,5 hónap) és a megjelenő pattanások a bőr megújulásának előhírnökei.

A purging ugyanis nem új pattanásokat generál, hanem a bőr mélyén szunnyadó tisztátalanságok törnek utat magunknak a purging ideje alatt. Tehát mondhatni felgyorsul a pattanásképződés, de ezek a pörsenések úgyis megjelentek volna az arcon.

A rossz hír viszont az, hogy az új készítmények használata során keletkező pattanások nem mindig a purging jelei, mivel előfordulhat, hogy azért rügyezik ki az arc, mert valamelyik összetevő irritálja a bőrt.

Purging vagy nemkívánatos reakció?

Egy új készítmény felkenése után tehát három reakció lehetséges:

pattanások jelennek meg, amelyért a purging felelős

pattanások jelennek meg, amelyek azért keletkeznek, mert a bőr nem szeret valamilyen összetevőt az adott termékben

semmilyen negatív reakció nem történik

A purgingre jellemző, hogy csak átmeneti rosszabbodást okoz, s bár apró pattanások formájában jelentkezik, a bőr összképe ezt leszámítva mégis javul. Az ilyen pörsenések sosem jönnek ki új helyen, tehát, ha valakinek általában a homlokán jelentkeznek az éktelenkedő pöttyök, akkor a purging is ott fogja előcsalni őket.

A purging leginkább olyan hatóanyagok használatakor üti fel a fejét, amelyek a bőr megújulásáért felelősek. Ilyenek például a különféle hámlasztók, mint az AHA-t és BHA-t tartalmazó termékek vagy a retinolos készítmények.



Ha azonban valaki azt tapasztalja, hogy egy új arckrém vagy szérum felkenése után ellepik a pattanások, ráadásul olyan helyeket, ahol nem szoktak előjönni, akkor az bizony nem purging, hanem így jelzi a bőr, hogy nem szereti az adott terméket. Ilyenkor nem érdemes várni, hanem mielőbb abba kell hagyni a használatot – akkor is, ha mindenki más ódákat zeng a készítményről.



Végül, de nem utolsó sorban érdemes szem előtt tartani, hogy a bőrápolásban nincsenek univerzális csodaszerek! Azaz, ami az egyik embernek gyönyörűvé varázsolja a bőrét, az meglehet, hogy a másiknak semmit sem ér vagy éppen allergiás reakciót vált ki. Ezért jobb, ha a szlogenek és ajánlások helyett mindenki a saját bőrére hallgat.