Nőként betévedni egy drogériába olyan, mint amikor Gombóc Artúr elszabadul a csokoládéboltban és csak kapkodja a fejét, hogy kerek csokoládé, szögletes csokoládé, lyukas csokoládé... Valahogy így vagyunk mi nők is a sok kencével: kell, kell, kell... még akkor is, ha a feléről azt sem tudjuk, mire való...

Az utóbbi években számos olyan termék kapható már kereskedelmi forgalomban, amelyek korábban csak a profik számára voltak elérhetőek. Ilyenek például a különféle hámlasztók is. A hagyományos fizikai bőrradírokat már régóta ismerjük, sőt jól tudjuk, hogy házilag is remek peelingeket készíthetünk. Ám néhány éve a kémiai hámlasztók is elérhetővé váltak már, amelyek nem mechanikusan távolítják el az elhalt hámsejteket a bőrről, hanem a bennük található savaknak köszönhetően feloldják azokat.



A hámlasztók használata szinte elengedhetetlen, ha életteli, ragyogó, egészséges bőrképet szeretnénk, ráadásul számos problémára is megoldás nyújthatnak – például pigmentfoltos, rosaceás vagy mitesszeres bőrre.



A köztudatba akkor robbantak be igazán a hámlasztók, amikor egyre népszerűbbé vált a koreai arcápolási rutin, hiszen ennek elengedhetetlen része a peeling.



Kémiai hámlasztók típusai

A kémiai hámlasztás korábban csak a kozmetikusoknál vagy a bőrgyógyászoknál volt elérhető, mostanra azonban bárki számára kivitelezhető, hiszen mi magunk is vásárolhatunk ilyen készítményeket. Mielőtt azonban a hámlasztók után nyúlnánk, nem árt kissé tájékozódni felőlük, mert bizony ez a kence, nem egészen veszélytelen. Először is jó, ha tudjuk, hogyaz otthon is alkalmazható kémiai hámlasztóknak három nagy csoportját különböztetjük meg.

AHA hámlasztók

Az AHA savas (alfa-hidroxisav) hámlasztók olyan vízben oldódó savakat tartalmaznak, amelyek a bőr felszínén dolgoznak, tehát leoldják az elhalt hámsejteket, így azonnal puhává, üdévé varázsolják a fakó, élettelen bőrt. Az AHA savak közé tartozik például a glikolsav, a tejsav vagy a mandulasav. Fontos tudni, hogy ezek a hámlasztók nem hatolnak be a pórusok mélyébe, így például a mitesszeres bőr nem lesz tőlük tisztább, viszont remek anti-aging szerek, hatékonyan küzdenek a pigmentfoltok ellen és serkentik a kollagéntermelést. Viszont vigyázzunk, mert az AHA hámlasztók növelik a bőr fényérzékenységét, így MINDIG (télen is!) kötelező utánuk széles spektrumú, magas védelmet nyújtó fényvédő használni!



BHA hámlasztók

A BHA savas (béta-hidroxisav) hámlasztók ellenben olyan savakat tartalmaznak, amelyek zsírban oldódnak és amelyek így a pórusok mélyén fejtik ki a hatásukat. Tehát nem a felszínen oldják le az elhalt hámsejteket, hanem azokat a tisztátalanságokat számolják fel, amelyek a mitesszerek, pattanások képződéséért felelősek. A BHA sav, avagy szalicilsav így remek választás, ha a legfőbb problémát a tág pórusok, a mitesszerekkel vagy pattanások okozzák, hiszen a BHA hámlasztókat pont erre találták ki. Ráadásul azok is használhatják őket, akik irritációra hajlamosak vagy rosaceával bajlódnak, sőt ez a típus nem teszi fényérzékennyé a bőrt, így nyáron is alkalmazható.



PHA hámlasztók

Az AHA és a BHA savas hámlasztók mellett azonban nem olyan régen megjelentek az úgynevezett PHA (polihidrox-sav) savas peelingek is, amelyek mondhatni modern AHA-ként viselkednek. A PHA savak közé tartozik például a gluconolactone vagy a lactobionsav, amelyek sokkal kíméletesebbek a bőrhöz, mint a hagyományos AHA savak, így érzékeny, irritációra hajlamos bőr kezelésére is alkalmasak. A PHA savas hámlasztók tehát szuper anti-aging szerek, segítenek életet lehelni a fakó bőrbe, ráadásul támogatják a bőrt a nedvesség megtartásában. Bónuszként pedig nem fokozzák a fényérzékenységet, így - akárcsak a BHA savas hámlasztók - nyáron is alkalmazhatóak.

A hámlasztás jó dolog, hiszen számos pozitív hatással rendelkezik, ám nagyon fontos, hogy mindenki a bőrproblémájának valamint a saját bőrérzékenységének megfelelő peelinget alkalmazza és a fokozatosság elvét betartva, lépésenként haladjon a hámlasztás útján.