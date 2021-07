A mese rendkívül fontos a gyerekek számára, hiszen általuk a kicsik számos olyan szituációval találkozhatnak, amelyek az ő életükben is jelen vannak, emellett pedig ismereteket tartalmaznak és problémamegoldó valamint feszültséglevezető funkcióval is rendelkeznek. Természetesen az olvasott mese a legjobb választás, hiszen ez erősíti a kötődést, megmozgatja a gyerekek fantáziáját, tanít, nevel és nem utolsó sorban szórakoztat. Ám minden kicsi életében elérkezik az az idő, amikor a meseolvasás mellett – reméljük, hogy csak mellette és nem helyette – a mesefilmek is felbukkannak.



Olvasni vagy nézni a mesét?

Sokan sokféleképpen értékelik a mesefilmeket: egyesek egyáltalán nem engedik a mesenézést, mások csak bekapcsolnak egy mesecsatornát és nem foglalkoznak azzal, mi megy rajta. A szélsőségek helyett, azonban jobb itt is az arany középutat választani és mértékkel, valamint kellő odafigyeléssel megválogatni, hogy mit nézhet a gyermek. Hiszen a mesefilmek sem ördögtől való dolgok, azok ugyanúgy lehetnek kedvesek, aranyosak és tanulságosak, mint az olvasott társaik. Sőt, ha együtt nézzük őket, akkor még a közös időtöltés élménye sem csorbul.

Manapság is rengeteg olyan mesefilm található, amely kifejezetten jó választás lehet, ám érdemes kicsit kutakodni a régi mesék között is, mert valódi kincsekre lelhetünk. Ráadásul, ha ezeket választjuk, akkor elmondhatjuk a gyermekünknek, hogy valaha mi is ezt néztük, ez pedig egy újabb kapcsolódási pont lehet szülő és gyerek között.

De milyen régi meséket érdemes leporolni? Ha csak egyet választhatnánk, akkor mi mindenképpen a Vízipók-csodapókot ajánlanánk.

Vízipók-csodapók

A Vízipók-csodapók a '70-es és '80-as évek klasszikus gyereksorozata volt, amely még ma is megállja a helyét a gyerekmesék között. Érdekessége, hogy nagy bukást jósolták neki anno az első forgalmazók, akikhez az alkotók beállítottak az ötlettel, mert úgy látták, hogy a szereplők csúnyák és különben is, kit érdekel néhány bogár élete. Ma már tudjuk, hogy nagyot tévedtek, akik úgy látták, hogy a pókok, poloskák, hangyák és egyéb rovarok nem keltik fel a gyerekek figyelmét, hiszen a modern mesék között is akad - nem is egy! -, amely ezt a témát dolgozza fel. Nem is csoda hát, hogy a Vízipók-csodapók hatalmas sikert aratott már az első részeknél.

De miért is jó ez a kicsiknek szóló sorozat?

Nos, amellett, hogy a figurák nemhogy nem csúnyák, de kifejezetten aranyosak, a történetek pedig tanulságosak, a Vízipók-csodapók kicsivel több, mint egy egyszerű mese egy pókról, hiszen az epizódokat nézve a gyerekek mind a víz alatti, mind a víz feletti élővilágot megismerhetik, méghozzá valósághűen. A mese megalkotásában ugyanis az ELTE Állatrendszertani Tanszék egykori docense, Kertész György is aktívan részt vett, ő gondoskodott arról, hogy a szereplőket mind kinézetre, mind viselkedésre, valósághűen ábrázolják a készítők - persze ésszerű keretek között.

A mesében a cuki történeteket nézve megismerkedhetnek a gyerekek a búvárpókkal, azaz Vízipókkal - a főszereplővel -, aki a valódi élővilágnak is igazán érdekes tagja, hiszen ő az egyetlen pók, amely a víz alá merül. De szintén a főszereplők közé tartozik Keresztespók, aki ugyan állandóan morog, mégis Vízipók legjobb barátja. A két pók kalandjai során azonban feltárul előttünk az egész vízi világ, sőt a vízparti is. Találkozhatunk Fülescsigával, Hátonúszóval, Éles csigával, Zöld, Rózsaszín és Levendulaszín vízibolhával, Méhecskével, Katicával, de ott van még Galacsinhajtó bogár, Darázslány, a hangyák, legyek, darazsak, tücsökök és még megannyi rovar valamint egyéb állatfaj, akikkel megismerkedhetünk.

A Vízipók-csodapók tehát egy kedves és szeretnivaló mese, amely

azon felül, hogy szórakoztat megismerteti a legkisebbekkel a sokszínű élővilágot, s a sok furcsaság bemutatásával nem csupán a gyerekek tudását bővíti, de elfogadásra is tanítja őket.A sorozat összesen három évadot élt meg, 1983-ban pedig egy animációs játékfilm is készült belőle. Mi szívből ajánljuk a kisgyerekes szülőknek!