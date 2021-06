Az élet nem véletlenszerű folyamat, hanem a korábbi cselekedeteink által meghatározott út – mondják azok, akik hisznek a karmában. De azt tudtad-e, hogy minden csillagjegyhez tartozik egy bizonyos karma is...

A karma a cselekvés törvénye, minden cselekedetünknek következménye van, azaz bármit teszünk, az előbb vagy utóbb a mi életünkre is kihat. Ez egyfajta ok-okozati összefüggés, amely szerint a jó cselekedetek jó karmával ajándékoznak meg, míg az ártó szándék rossz karmát hoz magával. Aki hisz a karmában, az tudja, hogy a jelenlegi életünk mindig a korábbi életünk tetteinek tükrében alakul, ám maguk a csillagjegyek is magukban hordoznak bizonyos karmikus küldetéseket. Előző cikkünkben megnéztük, hogy milyen karma jellemzi a Kost, a Bikát, az Ikreket, a Rákot, az Oroszlánt és a Szüzet, most pedig a maradék hat csillagjegyet vesszük górcső alá.



MÉRLEG

A Mérleg az egyensúlyt keresi mindenben, így a kapcsolatok terén is. Karmikus feladata egyrészt, hogy kialakítsa a megfelelő kapcsolatot önmagával, ugyanakkor másokkal is őszinte, nyitott köteléket ápoljon, ahol minden fél nézőpontját figyelembe veszi és egyenlő módon hagyja érvényesülni.

SKORPIÓ

A Skorpió birtokló és ragaszkodó, aki minden körülmények között erősnek akar mutatkozni és törekszik arra, hogy hatalomra tegyen szert. Éppen ezért karmikus feladata, hogy megtanuljon élni – és nem visszaélni - ezzel a hatalommal.

NYILAS

A Nyilas állandóan válaszokat keres, s mivel előző életeiben rendkívül határozatlan volt és állandó kettősségben élt, így hátra kell hagynia lavírozó énjét, amely arra készteti, hogy mindig arra forduljon, ahol előnyös lehetőséget szimatol. Ha így tesz, azaz felhagy a kaméleon-viselkedéssel és megkeresi valamint megérti az igazságot, akkor megtalálhatja azt a szabadságot, amelyre mindig is vágyott.

BAK

A Bak rendkívüli módon ragaszkodik a társadalmi normákhoz és erkölcsökhöz, ez pedig abból fakad, hogy előző életeiben valószínűleg túlságosan is gyermetegen szemlélte a világot. Így ebben az életben szüksége van a normák által állított korlátokra, hogy legyen mire támaszkodnia. Karmikus küldetése, hogy a külső szabályok vak követése helyett a saját belső hangjára hallgasson és elsajátítsa a valódi érettséget, ehhez azonban arra is szüksége van, hogy nyisson a spiritualitás felé.

VÍZÖNTŐ

A Vízöntő különlegesnek érzi magát, ezért hajlamos leereszkedően viselkedni másokkal, sőt ha a többi ember nem felel meg az elvárásainak, akkor nemcsak csalódottá válik, de keserűvé is. Ezért a Vízöntő karmája, hogy ráébredjen, mi az az egyetemes szeretet, elfogadja, hogy mindenki a maga útját járja. Ha ez sikerül neki, akkor képessé válik arra, hogy az egója kifejezett növelése nélkül, csakis a jobbító szándékot szem előtt tartva, a világ üdvözüléséért dolgozzon.

HALAK

A Halak igazi mártír jegy, aki állandóan vezekel valami vélt bűnért. A Halak jegyben született embernek éppen ezért meg kell tanulnia, hogy az ő érdekei, gondolatai, vágyai éppen annyira lényegesek, mint másokéi. Fontos, hogy erősítse az önbizalmát, az én-képét és ne foglalkozzon állandóan azzal, hogy mások szemében jó embernek tűnjön.