Éveket tagadhatna le a korából Ungár Anikó, aki 72 évesen is kirobbanó formában van.

"Megéltem a sikert, tudom, hogy képes vagyok rá, így nem vág földhöz, ha valami nem sikerül. És ezért viselem könnyen az idő múlását is. Én már voltam szép. Nem vagyok elégedetlen. Nincs hiányérzetem" - vallotta be a Best magazinnak Anikó.

A bűvésznek a sok jó mellett, tragédiákból is jutott bőven az életében.

"Sokszor volt az életemben változás, illetve olyan helyzet, amikor döntenem kellett. [...] Például, amikor elváltam az első férjemtől, majd hozzámentem a másodikhoz, a fiam édesapjához, aki utána meghalt. Elvesztettem, mégsem tragikusan éltem meg, bíztam abban, hogy mindezt megoldom. Ezt hozta a sors, ez a helyzet, ezen túl kell lennünk" - tette hozzá.

