Egy ideje már pletykálják, hogy a színész Tom Holland és Zendaya egy párt alkothatnak, de most meg is van a bizonyíték erre.

Ahogy az lenni szokott, őket is egy fotó buktatta le, amelyet a Page Six azonnal le is hozott. A párt Los Angelesben kapták lencsevégre, ahogy Holland autójában csókolóznak.

zendaya and tom holland .. i am so attracted ….. pic.twitter.com/oMp6Uo1jmW — matt (@mattxiv) July 2, 2021

Zendayát a magyar közönség nagy része az Eufória sorozatból ismerhette meg.