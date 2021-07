Benedek Tibor 1972. július 12-én született Budapesten. A háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, aki 2013 és 2016 között a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya volt, és az International Swimming Hall of Fame magyar tagja, ma ünnepelné 49. születésnapját.

Tibor édesapja Benedek Miklós Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, édesanyja Benedek (Hofgyai) Éva. Nagyapja, Benedek Tibor apjához hasonlóan színművészként tevékenykedett. Szakmai sikerei mellett a szerelemben nem volt mindig szerencséje, bár Epres Panni, a gyönyörű modell örökre elrabolta a szívét, házasságuk mesébe illő volt.

Első házasságát külföldön kötötte, mivel a szerződése miatt 1996-ban Olaszországba kellett költöznie. Itt ismerkedett meg a római Federica Salvatorival, akivel 1998. augusztus 3-án házasodtak össze. A következő évben 1999. február 20-án megszületett lányuk, aki a Ginerva nevet kapta. Ahogy teltek az évek a feleségével egyre rosszabb lett a kapcsoltuk, a házasságuk menthetetlenné vált, ezért 2004-ben úgy döntöttek, külön utakon folytatják tovább az életüket. Tibor a válás után visszaköltözött Magyarországra és Budapesten rövid időn belül Epres Panni élettársa lett.

Ám, Pannival nem ekkor találkoztak először, hiszen évekkel előtte, egészen pontosan 1994-ben ismerkedtek meg. Már ekkor is erős vonzalmat éreztek egymás iránt, de akkoriban nem alakult ki köztük komolyabb kapcsolat. A sportoló visszatérése után mindketten készen álltak arra, hogy elmélyítsék a kapcsolatukat. 2007 júniusában megszületett első szerelemgyermekük, akit a Mór névre kereszteltek. Majd 2009-ben megszületett kislányuk, Barka. Nyolc év együttélés után úgy döntöttek, hogy hivatalosan is összekötik az életüket, 2010-ben kimondták egymásnak a boldogító igent, és őket valóban csak a halál választotta el egymástól. Tagadhatatlan, hogy az ég is egymásnak teremtette őket.

A divatmodell Instagram-oldalán néha, arc nélkül, ugyan de megmutatja a gyönyörű gyermekeit is a rajongóinak.

Még mindig felfoghatatlan, de idén június 18-án, már egy év telt el a sportoló tragikus halála óta. Tibor egész életét a küzdés határozta meg. Kiváló sportoló, szerető férj és gondoskodó édesapa volt.

Betegsége mindenkit sokkolt, senki sem akarta elhinni, hogy egy halálos betegség támadta meg a szervezetét. 2018-ban tudta meg a súlyos diagnózist, a két éven át tartó küzdelem alatt végig keményen harcolt az életéért, ráadásul az utolsó pillanatig, amíg csak tudott dolgozott, képtelen volt feladni a szenvedélyét. 2020. május elsején azonban annyira legyengült, hogy lemondott a vízilabdával kapcsolatos tevékenységeiről, és a következő hónapokat visszavonultan, szűk családja körében töltötte. Június 18-án, mindössze 47 évesen vesztette életét.

A legtöbb nagyvárosban megemlékeztek róla, és mind a sportolóknak, mind a rajongóknak - és persze a családtagoknak -, a mai napig felfoghatatlan, hogy Benedek Tibor eltávozott az élők sorából.

A legendás vízilabdás hatalmas űrt hagyott maga után. Szerelme Panni, a haláleset óta szinte teljesen elzárkózott a nyilvánosság elől. Ám férje nagy álmát teljesítette, ő adta át a Benedek Tibor díjakat.

Benedek ma ünnepelné 49. születésnapját, mi pedig azzal a pár sorral búcsúzunk tőle, amit 2019-ben mondott.

„Sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különlegesen nagyot a labdával, és ma már ennél is kisebbet dobok. Nem vagyok kifejezetten sem erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól, a vízfekvésem teljesen átlagos...Szépen beszélni talán sosem tudtam, középiskolai eredményeim közepesek voltak, sosem gondoltam, hogy a mondataim hatással lehetnek másokra. Mégis, ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem."