A szemfáradtság, a látásromlás, a fejfájás, fáradékonyság, azok közé a tünetek közé tartozik, amik akkor jelentkeznek, ha nap, mint nap több órát töltünk a számítógép képernyője előtt. Azok az emberek, akik irodai munkát végeznek, egyszerre vannak kitéve a laptop monitorja, a telefon a tablet és a televízió káros sugarainak. Az a káros kékfény, ami a monitorokból a szemünkbe árad káros hatása miatt hosszú távon nagyon kellemetlen tüneteket okozhat. Hiszen a nagy energiájú ibolyakék fény gyakorlatilag szűrés nélkül halad át a szemünkön és eljut a retináig. Vannak, akikre annyira rossz hatással van, hogy akár a felboríthatja a bioritmusukat is.

Elsősorban úgy tudunk a káros fénysugarak ellen tenni, ha az erre kifejlesztett úgynevezett kékfényszűrős lencsével ellátott szemüvegben ülünk le a dolgozni a számítógép elé. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a lencsék szinte semmit nem segítenek abban, hogy az ibolyakék fény ne vagy csak kevésbé károsítsa az egészségünket. Pedig ez nem igaz.

A kékfény szűrő réteggel ellátott lencsék közel 100%-ban megóvják a szemet a káros sugarak romboló hatásától.

Fontos kiemelni azt is, hogy az ibolyakék fény nem csak a szem egészségére lesz káros hatással, hanem súlyos alvásproblémákat is eredményezhet. Ez elsősorban abból fakad, hogy az emberek többsége közvetlenül elalvás előtt még a mobiltelefonja képernyőjét nézegeti. A kék fény csökkenti a melatonin azaz az alvási ciklust irányító hormon termelődését, aminek a hatására éjjeli álmatlanság gyötörhet bennünket, de megeshet az is, hogy sokkal fáradtabban ébredünk, mint amikor előző este lefeküdtünk. Ezzel természetesen együtt jár az is, hogy nappal sokkal kevésbé leszünk energikusak, valamint a kialvatlanság miatt csökken az immunrendszerünk védekezőképessége is. Ha viszont huzamosabb ideig túlságosan rövid a REM fázisban töltött idő, akkor akár komoly egészségügyi problémáink is lehetnek.

Ez a legyengült állapot pedig nagyon rövid időn belül súlyos cukorbetegséget is eredményezhet. Már több kutatás is bebizonyította, hogy azoknak a személyeknek,akiknek nem megfelelően működik a cirkadián ritmusa sokkal magasabb a vércukorszintje is. Ez pedig komoly inzulin problémákhoz, és akár diabéteszhez is vezethet.

Ezért elalvás előtt semmiképpen sem az üzeneteink vagy a Facebookunk csekkolásával zárjuk a napot. Helyette inkább olvassunk könyvet, vagy csak lapozzuk át a kedvenc magazinunkat.

Ha az eddig felsoroltak között nem lenne elegendő nyomós ok arra, hogy mindent megtegyünk a kék fénytől való védekezésért, akkor a következő biztosan meggyőz minket arról, hogy bizony ez a fény sokkal károsabb mint gondolnánk.

Hiszen a kék fény nem csak a szervezetünkre van rossz hatással, hanem a bőrünkre is. Nagymértékben fokozza a bőr öregedését, ugyani csökkenti a bőr éjszakai regenerálódását, ami pedig sajnos idő előtti öregedéshez, és csúnya ráncok kialakulásához vezet.