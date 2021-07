Rihannát szerelme, A$AP Rocky látogatta meg egy projekt forgatásán New Yorkban. A 33 éves Riri, aki nem mellesleg már nyíltan is vállalja, hogy egy párt alkot az előbb említett amerikai rapperrel, egy színes bikini felsőben, és egy aprócska farmer rövidnadrágban mászkált, de arra azért most is odafigyelt, hogy szettje összeillő legyen: egy zebra mintás kalapot és egy hozzá illő kabátot is felkapott magára.

Az énekesnőt néhány héttel ezelőtt letolt nadrággal kapták lencsevégre, nyár elején pedig áttetsző, piros fehérneműben mutatta meg bájait.