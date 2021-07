Önmagunk megismerése élethosszig tartó folyamat. Napjainkban egyre többet foglalkozunk különböző pszichológiai témákkal, önismerettel - offline és online körökben is -, hogy minél pontosabban tudjunk válaszolni arra a kérdésre: Ki is vagyok én?

Ennek megválaszolásában különféle személyiségtesztek is a segítségünkre lehetnek - akár olyan témákban is, amik a mindennapjainkat is érintik. Ilyen például a család, a párkapcsolat vagy a munkahely. Egy ilyen személyiségteszt kitöltésével könnyebben megtaláljuk azt az állást, amiben kamatoztathatjuk erősségeinket és kihasználhatjuk képességeinket. Ennek köszönhetően céltudatosabban élhetünk, kialakítva az ehhez szükséges életstílust.

Hogyan segíthet ebben egy online teszt?

A személyiségtesztek kialakulásának kezdete már több évtizedre vezethető vissza. Dr. Joyce és Robert Hogan ezt az időszakot tudományos kutatásokkal töltötték, hogy elsőként mutathassák ki a személyiség hatását a szervezeti hatékonyságra. 1987-ben történt megalapításával Hogan az elsők között intézményesítette a személyiségmérő eszközök használatát a munkahelyi teljesítmény növelésében.

A Hogan-féle mérőeszközök zászlóshajója, a Hogan Personality Inventory volt, ez az első, üzleti környezetre adaptált személyiségteszt. Egy másik típus, a Hogan Development Survey elsőként azonosította a teljesítményre nézve kockázatos faktorokat.Ha a teljesítmény előrejelzéséről van szó, csak három dolog számít:

el tudod-e végezni a munkád,

élvezettel végzed-e a munkád

és mi az, ami az utadba állhat.

A személyiség felmérése pontos választ ad ezekre a kérdésekre, és ezáltal jósolja meg a jövőbeli teljesítményt. Jó kiindulópont, ha személyiségünk vizsgálatát különböző személyiségtípusok felől közelítjük meg. De egyáltalán milyen dolgozói személyiségtípusok fordulhatnak elő egy adott munkakörben?

Összegyűjtöttük a lehetséges karaktereket. Érdekes kérdés ennek kapcsán, vajon melyik kategóriába soroljuk saját magunkat, és vajon ez egyezik-e azzal, ami végül kiderül a tesztből? Próbáld ki!

1. A felfedező

Te vagy az, aki mindig a saját érzéseit követi, és hallgatsz a belső hangodra, mert tudod, hogy így nem tévedhetsz nagyot. Hitvallásod: az ember leginkább arról ismerszik meg, mit ért el, ezért keresed a kihívásokat, és a sikerek éltetnek igazán.

2. A csapatjátékos

Újdonság? Szeretem - mondod, és ha elsőre nem sikerül valami, akkor sem csüggedsz, hiszen tudod, hogy újrakezdheted. Közösségben érzed igazán jól magadat, és a közösség is jól érez téged, mert tisztában vagy azzal, hogy csapatban jobb dolgozni, hiszen együtt egyszerűen jobbak vagytok.

3. A különc

Jó neked, hogy az érzéseidre hallgatsz, és az is feltűnik a többieknek, hogy biztos vagy a saját ízlésedben. Igaz, hogy az újdonságok nem hoznak annyira lázba, de a jól bevált, rád jellemző dolgokban igazi mester vagy. Egyéni célokat tűzöl ki magad elé, amikért egyedül is megharcolsz, ezért szereted, ha elismerik: különleges vagy.

4. A csupaszív

Kinek, mire van szüksége? - teszed fel sokszor a kérdést, és a többiek imádnak azért, mert szinte már előre tudod, mi kell nekik. Igazi társas lény vagy, a magányt nem neked találták ki.

5. Az újító

Tisztában vagy azzal, hogy az előrelátás és a tiszta gondolkodás nem akadályoz meg abban, hogy felfedezd a világot, és feszegesd a saját határaidat. Hiszel abban, hogy mindenki kiteljesedhet, ha bátran nekiindul a saját maga által választott útnak.

6. A logikus

Te vagy az, aki mindent logikusan átgondol, és ezért a következményeket is előre látja. Tudod, hogy a saját egyediségével mindenki hozzáad egy kicsit a csapat sikeréhez. Higgadt maradsz a rázósabb helyzetekben is.

7. A rendszerező

Monoton munka? Ide vele, te szívesen megoldod még azokat is, amiket mások már unalmasnak találnának. Mindent előre kigondolsz, és meghatározott struktúrák mentén cselekszel. Az új dolgok nem hoznak lázba, jobban szeretsz elmélyülni egy feladatban, aminek a megoldását egyéni sikerként éled meg.

8. A megbízható

Azzal mindenki tisztában van, hogy hozzád lehet fordulni, mert mindig lehet rád számítani és precíz vagy. Leginkább akkor érzed magad jól, ha szeretetteljes légkör vesz körbe és kevés a változó körülmény. Jó megfigyelő vagy, minden helyzetből tanulsz, és a tanulságokat is levonod.

Ha jobban megismerjük önmagunkat, könnyebben értjük meg azt is, hogy mások milyenek, így jobb kapcsolatot tudunk kialakítani a környezetünkben élőkkel.

Egy személyiségteszt kitöltése akkor sem elfecsérelt idő, ha éppen elégedettek vagyunk a munkahelyünkkel. Ha a kollégáink is kitöltik, még szervezettebben működhetünk velük együtt, hiszen pontosan tudni fogjuk, melyikünk milyen típusba tartozik, mivel lehet segíteni, motiválni egymást a mindennapi hajtásban.