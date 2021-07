A frizuratrendek és hajápolási technikák ugyanúgy folyamatosan változnak, mint a ruha, cipő, kiegészítő, ékszer, kozmetikai vagy sminktrendek. Ám a legtöbb esetben nem a fodrászok, vagy a haj stylistok határozzák meg, hogy milyen forma vagy szín fog a következő hónapokban hódítani, hanem azok a világsztárok, akik egy-egy különleges formával teljesen megőrjítették a rajongókat, és persze a fodrászokat is, akik szinte egymásután vágták ugyanazokat a hajstílusokat.

Marilyn Monroe

Az ikonikus szexszimbólum volt talán az első olyan híresség, aki nem csak a testalkatával az öltözködésével és a kisugárzásával hódított, hanem a hajával is. Göndör szőke fürtjeivel bebizonyította, hogy nem csak egy derékig érő hosszú haj lehet szexi, nőies és dögös. A szőke díva haja olyan nagy divatot teremtett, hogy még ötven évvel a halála után is több amerikai hajápolási cég vele reklámozza a termékeit és számtalan nő Monroe frizurát kér a fodrászától. A kilencvenes években hatalmas sikert aratott

Diana hercegné

Ő arról volt híres, hogy kifelé szárított haja. A hercegnő rövid, tépett hajviseletébe a legtöbb nő beleszeretett. Akkoriban a legtöbben úgy mentek el hajat vágatni, hogy vitték magukkal Diana fotóját.

Victoria Beckham

Az egyik legnagyobb haj boomot Victoria Beckham robbantotta ki, akit a Spice Girls tagjaként ismerte meg a világ, majd később már csak David Beckham feleségeként emlegettük. Victoria mindig imádta az extrém, nem mindennapi megjelenést, ha valamiről, akkor a hajáról biztos, hogy mindig megjegyeztük. 1996-ban, amikor még a csaj bandába tartozott, kócos rövid hajjal rendelkezdett, majd viselt tépett, melírozott, és műhajjal hosszúra pótolt frizurát is. A legnagyobb őrületet pedig az a long bobja okozta, ami még ma is szembejön velünk az utcán.

Victoria minden bizonnyal ki maxolta a rövid hajat, hiszen 2010 óta szinte csak hosszú hajjal mutatkozik. Az ominózus long bobot 2016-ban vágatta, amit annak ellenére, hogy remekül állt neki, csak rövid ideig viselte. Ám a rajongói még a ma napig is ezt a fazont kérik a fodrászuktól.

Jennifer Aniston

Az hatalmas sikert arató amerikai sorozat a Jóbarátok a berobbanása után mindenki Rachel tépett frizuráját akarta magának. Még azok is ragaszkodtak hozzá, akinek egyáltalán nem állt jól. A rajongókkal ellentétben ez a befelé szárított, arcba simuló haj egyáltalán nem jött be a karaktert alakító Jennifer Anistonnak. Rachel, mint vérbeli divatmániás nő, nemcsak a ruhák cipők és kiegészítők alakulását követte, hanem a frizurák aktuális trendjeit is. Így a tíz évadon keresztül a karakter hajának alakulása folyamatos divatot hozott a rajongók körében is.

Sarah Jessica Parker

Ha már a sikersorozatoknál tartunk, semmiképpen sem hagyhatjuk ki a Szex és New York főszereplőjének hosszú, szőke, göndör loboncát. Ezeket a buja szexualitást sugalló, de mégis laza és kócos fürtöket számtalan nő magáénak érezte a sorozat berobbanása idején.