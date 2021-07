Rengeteg példa volt már arra, amikor kiderült, hogy egy-egy influenszer bizony teljesen másképp néz ki a valóságban, mint az Instagramon. Hódi Pamela most megmutatta, ő mennyire szokta feljavítani a fotóit.

Az Instagramra feltöltött fotók nagy része szerkesztett, nem a valóságot tükrözi. Korábban már többen megmutatták, hogy nem csak különböző filterekkel, hanem pózokkal is csalnak azok, akik tökéletesnek szeretik mutatni magukat. Hódi Pamela is beállt a sorba, két fotósorozattal mutatta meg a retus fokozatait. Mutatott egy teljesen natúr, smink nélküli fotót, egy olyat, amin kicsit javított és egy olyat is, amin túltolta a retust.

"Szeretném megmutatni Nektek, hogy ha egy adott kép szerintem szerkesztést igényel vagy csak épp olyan kedvem van, akkor én mivel, miért, mennyit és hogyan szoktam fényelni és ha szükséges akkor szerkeszteni 1-1 fotómat. Az első képen egy teljesen natúr szelfit láthattok, amihez nem nyúltam hozzá (egyiken van rajtam smink másikon nincs), a másodikon azt látjátok, ami szerintem még a tűrhető kategóriába tartozik, hisz nem egy teljes átváltozás történt az arcomon, hanem csak a színek lettek hangsúlyosabbá téve. Olykor az is előfordul, hogy nagyobb szerkesztést igényel egy egy fotó, amivel elrejtem például a pigment foltjaimat. A harmadikon pedig a teljes önképzavar látható, ami nagy százalékban eluralkodott az Instán. (...) Szerintem nagyon fontos, hogy egy közszereplő merje vállalni azt is, mikor nincs éppen top formában, hisz az élet nem a tökéletes mindennapi külsőről szól. (...) Azért mindezek mellett sokat számít ám az is, hogy tartod a fejed amikor készíted a fotót. Biztos tudjátok magatokról, melyik profil előnyös illetve alulról-oldalról vagy felülről tetszetek jobban magatoknak" - írta a képekhez Hódi Pamela.