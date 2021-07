A koronavírus-járvány kitörése nagyban befolyásolta a világot. A vírus Európa szerte pusztított, és százezrekkel növelte az elhunytak számát a tavalyi évben. Magyarországon sem volt ez másképp, itt legalább 143 ezren haltak meg, és az évente két hónappal növekedett várható élettartam drasztikusan lecsökkent.

"A koronavírus az egy dolog, most valóban látjuk a betegségben rövid időszak alatt elhunytak számát a statisztikában. Ám van egy csomó olyan adat, amelyeket még egyáltalán nem látunk és nem is nagyon tudunk mérni" – vélekedett dr. Kunetz Zsombor szakorvos, egészségügyi szakértő hozzátéve, egyáltalán nem biztos, hogy 2022-ben a járvány esetleges lecsengése után visszaáll az eredeti növekedési állapot.

"Ne felejtsük el, hogy a járvány idején szinte teljesen leállt más területeken az egészségügyi rendszer, s ennek is lesznek következményei, ennek is lesznek halálos áldozatai. Ezek számát meg sem tudjuk becsülni. Ilyenek például a késői szakaszba került tumoros betegek" – mutatott rá a szakértő, aki szerint az is árulkodó adat, hogy a szívtranszplantációk száma 40 százalékkal csökkent.

Kunetz Zsombor úgy véli, ahhoz, hogy megforduljon a most látott negatív trend, nagyon fontos lenne az egészséges életmód, a mozgás, a tudatos táplálkozás, és az agy karbantartása. Emellett életmentő lehet, ha a betegek mielőbb szakorvoshoz fordulnak panaszaikkal.

Hazánkban is vannak, akiknek sikerült megtalálni a matuzsálemi kor receptjét, a hosszú élet titkát pedig a Blikknek fedték fel. A 92 éves Bartha Szilárd például a stresszmentességben, a mértékletességben, és a rendszerességben látja a hosszú élet titkát. Emellett soha nem eszi degeszre magát, és naponta két gyenge fröccsöt engedélyez magának.

A 97 éves Körmendi István még mindig praktizál háziorvosként, és mint mondja, a gyógyítás igazi szenvedély számára.

Az életet nem elfogadni kell, hanem örülni neki, mert lehet, hogy öt perc múlva már nincs. Örülök minden kicsi jónak, hogy tudok beszélni, mozogni, levegőhöz jutni, gondolkodni. A feleségem három éve ment el. Amíg velem volt, fontolóra vettem, hogy lassan visszavonulok. Most már úgy vagyok vele, ameddig a fejem működik, gyógyítok– mondta a doktor.

Magyarország egyik legidősebb embere, Bélik Jánosné 2018-ban hunyt el, ő 111 éves volt, idén áprilisban pedig Zsilinszki Veronika is távozott az élők sorából, ő bizonyíthatóan 113 évet élt. A világ legidősebb embere címért sokan versenyben vannak, a Japánban élő Kane Tanaka az anyakönyvi adatok szerint 118 éves, ezzel a korral pedig ő a Föld jelenlegi legidősebb lakója.