"Valamikor az esküvő előtt 3 héttel úgy döntöttünk hogy most szeretnénk. A férjem azt mondta: Két hét múlva jó lesz? Erre mondtam: Legyen három" - mesélte a Blikknek Kata. A pár gyorsan meg is szervezett mindent, nem késlekedtek.

"Gyors telefonok, helyszín, ruha, gyűrű, smink, haj, zenekar, fotós, videós, és már ott is álltunk a Lupa Beach-en, a naplementében. A szervezés pont olyan volt mint az esküvő. Könnyed, laza, mégis felejthetetlen. A barátaink azóta is azt kérdezik, hogy lesz-e egyhónapos házassági évforduló, mert ilyen jó buliban még nem voltak. Meg azt is kérdezik, hogy nem félt-e a párom elvenni egy fekete özvegyet. Azt kevesen tudják, hogy egy török sorozat főszereplőjét szintén én szinkronizáltam, a címe annak is Fekete özvegy volt" - mondta az énekesnő, aki 2017-ben A Dal egyik elődöntőse volt saját szerzeményével.