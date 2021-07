Bár Madár Vera és férje is megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét adagját, mégis úgy gondolják, hogy jobb az óvatosság, így idén nem mennek külföldre nyaralni.

"Idén még nem utazunk külföldre nyaralni. Persze, megkaptuk az oltást, de ettől még nem vagyok teljesen nyugodt, és sok mindent lehet hallani a negyedik hullámról is.Amikor berobbant a vírus, én voltam az az ember, aki minden szabályt betartott, védőruhában mentem vásárolni, mindent lefertőtlenítettem. Anyukámat is nagyon féltettem, de bevallom, most is féltem, így miatta sem utazunk.Ha ez nem lenne elég, a beutazási szabályozások is folyamatosan változnak, ezért úgy döntöttünk, hogy belföldön fogunk pihenni" - mesélte a Ripostnak a színésznő.

Vera nagyon pozitív személyiség, aki a koronavírusnak is igyekezett a jó oldalát nézni.

"Nem lehet tudni, hogyan alakul majd az ősz, de az biztos, hogy sokan ennek a helyzetnek köszönhetően sokkal jobban megismerték az országot. Az interneten nézelődtem a minap és eszméletlen helyeket találtam, ahol még soha nem jártunk, sőt nem is hallottunk róluk" - mondta Vera, aki izgatottan várja, hogy milyen lehetőségek fogják megtalálni a pihenés után, miután 17 év után megszűnt állandó munkahelye a Jóban rosszban sorozatban.