Köllő Babett annak idején, a Sztárban sztár műsoraiban extrém ruháival hívta fel magára a figyelmet, hol kibuggyanó mellekkel, hol óriási masnival mutatkozott. Úgy tűnik, hogy a Sztárban sztár leszek! című műsorban sem lesz ez másként, legalábbis a nemrég megosztott fotójából arra lehet következtetni, hogy különleges öltözékekkel kápráztatja majd el a nézőket. Feszes ruháját biztostűk tartják a testén, a felsliccelt szoknyája pedig be is indította a követői fantáziáját. Megkérdezték tőle, hogy visel-e bugyit a ruha alatt és kiderült, hogy kettőt is: a sajátját és egy olyat is, amit a stylist adott rá.