Ahogy azt korábban megírtuk, már nem titok, kik fognak szerepelni a TV2 hamarosan induló realityjében. Krausz Gábor is erősíti a versenyzők táborát, ő a Szarvasok csapatában fog szerepelni. Ahogy azt a sztárapuka elárulta, tinédzser kora óta konyháról konyhára jár, nem igazán volt eddig fókuszban a kirándulás az életében, így kifejezetten örül, hogy most lesz lehetősége e tekintetben is fejleszteni magát.

"Szükségem van arra, hogy kicsit visszamenjünk a gyökereinkhez, hogy megismerjem magam. Én azt gondolom, hogy ez az én személyiségfejlődésemnek is kell, és valószínűleg a kapcsolatunknak is jót tesz, hogy egy picit megérezzük, hogy milyen az, amikor hiányzik a másik nagyon" - mondta Gábor.