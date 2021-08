A színésznő volt férje, Szurdi Miklós 17 évvel volt idősebb nála, a válást követően viszont Barbara beleszeretett egy nála 13 évvel fiatalabb férfiba. Kapcsolatuk két évig tartott, de Xantus nem sokáig volt szingli: a járvány alatt megint rátalált a szerelem, kapcsolatuk néhány hónapig tartott. A színésznő legújabb, Instagramra feltöltött fotója arról árulkodik, hogy megint egy másik férfi oldalán találta meg a boldogságot.

"A férjem is mondta: neked a szerelem a legfontosabb a világon. Ezért is kellett elválnom, mert a szerelem barátsággá szelídült a húsz év alatt és én szerelmes akarok lenni. És ez örökre meg is marad

-mondta Xantus korábban a Borsnak. A közösségi oldalra kitett fotója alatt egy csomó kolléga szivecskével jelezte, mennyire örül a színésznő boldogságának, akinek új pasija nagy valószínűséggel a szintén színész Bozsó József.