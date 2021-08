„Régen szinte mindent megünnepeltünk Bélával, köztük természetesen a születésnapját is. Volt egy törzshelyünk a Nagykörúton. Egy étterem bárjába ültünk be sokszor szórakozni. Nemegyszer késő éjszakába nyúlóan élveztük egymás társaságát, hatalmas figura volt! Nagyon aranyosan bulizott. Szokása volt, hogy mikor már beindult a parti, felvett egy szerepet, és azzal szórakozatott mindenkit. Mindig játszott, mi pedig mindig nagyokat kacagtunk... még most is könnyek szöknek a szemembe, ha visszaemlékezem ezekre az estékre" – árulta el az AcNewsnak Lajsz András, majd folytatta.

Nem ünnepelem már a születésnapját, mert szomorú leszek tőle. Nagyon sokszor eszembe jut; nemrég a háza előtt haladtam el és összeszorult a szívem. Nagyon sajnálom őt, hiszen érdemtelenül ment el. Szomorú sorsa lett, holott nem ezt érdemelte volna. Zenés-táncos komikusként egyedülálló művész volt, és hatalmas űrt hagyott maga után. Szörnyű körülmények között élt, fillérekből tengődve. Ő tipikusan az az ember volt, akin nagyon nehéz segíteni. Próbálkoztunk, de nagyon komoly tartása volt. Legtöbbször az ételt sem fogadta el, mindig makacskodott. De ő nem is vágyott soha a gazdagságra. Az egyetlen, ami fontos lett volna neki, az az elismerés és az erkölcsi elégtétel.