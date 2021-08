Bochkor Gábor eltitkolt exe, Demeter Alexandra egyre több dögös felvételt oszt meg magáról közösségi oldalán. A kebelcsoda korábban is egy mellhangsúlyos képpel vágott vissza azoknak, akik negatív kommenteket írtak fotói alá, és most is egy igen bevállalós fotót osztott meg követőivel, és ezzel a felvétellel búcsúzott el a nyártól.

Alexa egyébként korábban is fotózkodott már ebben a mélyen dekoltált fürdőruhában, de volt, hogy bikiniben mutatta meg bájait.

"Tökéletes"

-írta az egyik hozzászóló a kép alá.

Uhhh,de csodásan nézel ki!"

-írta egy másik rajongó.