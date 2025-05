Jennifer Lopez megtörte a csendet a válásával kapcsolatban: ezt ígérte gyerekeinek a legsötétebb pillanatokban

Az énekes-színésznő először beszélt részletesen arról, hogyan élte meg a Ben Affleckkel való válását, és hogyan segítette át ezen ikreit, Maxot és Emmét. Jennifer Lopez elmondta, ígéretet tett a gyerekeinek.

Jennifer Lopez állítja: megerősödve jött ki a válásából

Jennifer Lopez a belső munka fontosságát hangsúlyozta

„Azt igértem a gyerekeimnek, hogy bár nehéz időszak ez, de erősebben jövök ki belőle. Megígértem nekik, és meg is tettem. És most már érzik. Ez nagy békét ad számomra” - mondta egy interjúban Jennifer Lopez, amikor a válásáról és annak a gyerekeire való hatásáról kérdézték. Őszintén vallott arról is, milyen belső munkán ment keresztül, miközben magánélete nyilvánosan omlott össze.

Az 55 éves énekesnő 2024 augusztusában nyújtotta be a válókeresetet Ben Afflecktől, akivel két évig voltak házasok.

Lopez úgy véli, a személyes fejlődés kulcsa az, hogyan dolgozza fel az ember az őt ért élményeket. „Mindenki átesik nehéz időszakokon az életében. És az, amit ezekben a pillanatokban teszel, az határoz meg igazán téged” – fogalmazott. „Nem a kapcsolat, nem a férfi a lényeg. Ami meghatároz téged, az az, hogy mit kezdesz a tapasztalatokkal, amelyekkel szembesülsz” - vélekedik.

A gyerekei sokat segítettek neki

Az interjú során Lopez hangsúlyozta, mennyire fontos szerepet játszottak a gyerekei abban, hogy lelkileg megerősödjön a válás után, de arról is beszélt, hogy az évek során egyéni terápián, párterápián, családterápián is részt vett és hangsúlyozta, hogy azóta is prioritásként kezeli az önismeret elmélyítését és a személyes fejlődést. „Az elmúlt évben nagyon mélyen beleástam abba, hogy milyen mintáim vannak, miért alakultak ki, és mi az bennem, ami ezeket a mintákat létrehozza” - nyilatkozta.