Rengeteg szebbnél szebb színésznő szerepelt a Bond filmekben. Mi most kiemeltünk néhányat, és megnéztük, hogy mi történt velük az ikonikus filmben tett alakításuk óta. A James Bond, 007-es ügynök dögös lányait a huszonnégy Bond filmből választottuk ki.

A szépségek az ügynök, Bond partnereként a női főszereplőt játszották. Legtöbbjükkel viszonyt is kezdett a jóképű főhős, de olyan is megesett, hogy valamelyik szexi szereplő nem járt az ügynök ágyában, habár ez nagyon ritka a Bond filmek történetében.

Na de lássuk a James Bond filmek szuperszexi bombázóit akkor és most:

Ursula Andress

Ursula Andress az 1962-es James Bond film- amely a legelső Bond remekmű volt - sztárja és a bikini-divat megteremtője. A filmben viselt bikinijét el is árverezték, hiszen a filmtörténelem egyik leghíresebb fürdőruhájáról van szó. A svájci születésű szexi színésznő nagyon sok férfiszívet dobogtatott meg 59 évvel ezelőtt.

1957-ben feleségül ment John Derek amerikai színészhez, de kilenc év múlva elváltak. 1981-ben a Titánok harca forgatásán ismerkedett meg a nála jóval fiatalabb Harry Hamlinnel: kapcsolatuk négy évig tartott, egy gyermekük született. Már évtizedek óta egyedül él, és a filmvásznon sem nagyon lehet látni.

Izabella Scorupco

A gyönyörű svéd színésznő és énekesnő Lengyelországban született. Izabella Scorupco az 1995-ös Aranyszemben játszott női főszerepet, amelyet az egyik legjobb Bond moziként tartanak számon. Pierce Brosnan volt a szerencsés, akit elkápráztatott a filmtörténet egyik legszebb szempárjával.

A forgatások idején még csak 25 éves színésznő sokat változott az azóta eltelt évek alatt, de az Aranyszem című filmben valóban emlékezetes alakítást nyújtott. 1996-ban Scorupco hozzáment Mariusz Czerkawski lengyel jégkorongozóhoz, akitől egy lánya született, 1998-ban azonban elváltak. Scorupco 2003-ban újra férjhez ment az amerikai Jeffrey Raymond-hoz, akitől egy fia született. Most 51 éves a művésznő.

Rosamund Pike

A ma 42 éves Rosamund Pike a 2002-es Halj meg máskor című James Bond-filmben szerepelt. A Miranda Frost nevű jéghideg gyilkost alakította, aki az M-nek dolgozik, de titokban a gyémántcsempész Gustave Graveshez kötődik. A szerelmi riválisa Jinx, akit Halle Berry alakít. Hiába volt negatív a karaktere, jeges szépségével mindenkit elbűvölt.

Rosamund szerepelt a Büszkeség és balítélet és a Titánok haragja című filmekben, mielőtt a Holtodiglan főszerepét megkapta, amiért Golden Globe- és Oscar-díjra is jelölték. Két fia született Robie Uniacke matematikustól.

Tanya Roberts

A Bronx-i születésű Tanya Roberts az 1985-ös Halálvágtában szerepelt, ami a legutolsó Roger Moore által alakított Bond film. Szépsége és tökéletes alakja miatt a legszebb Bond lányok között kell őt is említenünk.

A színésznő 1974-ben kötött házasságot Barry Roberts forgatókönyvíróval és egészen 2006-ig, férje haláláig együtt éltek. Gyermekük viszont nem született. 2005-ben vonult vissza végérvényesen a színjátszástól férje betegsége miatt. Sajnálatos módon 2020. január 4-én Tanya is elhunyt a már korábban diagnosztizált betegsége szövődményeinek következtében.

Halle Berry

Jinx Johnson szerepét játszotta Pierce Brosnan mellett. Halle sok jelenetben bikiniben szerepelt, közben pedig mindenkit ámulatba ejtett. De Jimx nemcsak egy szexi nő, hanem képzett bérgyilkos is volt, akit egy észak-koreai ügynök megölésére küldtek. Bondot azért vitte ágyba, hogy megszerezze halálos feladata elvégzéséhez szükséges információkat.

Halle négyszer ment férjhez, és 2012-ben keserves felügyeleti harcot folytatott harmadik férjével, Gabriel Aubryval lányuk, Nala miatt, aki 2008 -ban született. Van egy fia is, aki negyedik férjétől, Olivier Martineztől született. Két év házasság után 2015-ben azonban vele is elváltak útjaik.

Halle már Oscar-díjas volt, mielőtt elvállalta a Bond szerepét. Továbbá játszotta a Vihar és az X-Men filmekben is, a The Mothership című filmje pedig 2022-ben fog megjelenni.

Eva Green

Eva Green francia színésznő a Casino Royaleban, - ami Daniel Craig első Bond filmje - Vesper Lyndet alakította. Főnökei azért küldik, hogy csapdába csalja Lothario Bondot, de amikor találkozik a jóképű titkos ügynökkel, beleszeret. Vesper Lyndet a filmtörténelem a 9. legszexisebb női karakterének választotta. Szerepelt még az Arany iránytű, a Sötét árnyak és a 2014-es Sin City című produkciókban is.

A gyönyörű modell pár évig együtt járt a magyar származású új-zélandi színésszel, Marton Csokas-sal, akivel még a Mennyei királyság forgatásán ismerkedett meg, de 2009-ben a pár szakított. A 41 éves Eva azt mondta, hogy inkább egyedül él, mint egy boldogtalan kapcsolatban.

Ez is érdekelhet: Amit még nem tudtál James Bondról: különleges érdekességek a 007-esről