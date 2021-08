Clint Eastwood hivatalos hasonmása figyelt fel a fiatal lányra, Ashtenre és ajánlotta be az őt is foglalkoztató ügynökséghez.

Kim Kardashian és a közte lévő hasonlóság megkérdőjelezhetetlen, amit az is bizonyít, hogy a telefonhívások és videochatek mellett személyes megjelenést is vállaló hasonmás egy-egy alkalomért 1-6 ezer dollárt, azaz közel 2 millió forintot is bezsebelhet.

Ashten egyébként rengeteget tesz azért, hogy mindig tökéletes és kifogástalan legyen a külseje. Rengeteget edz és nagyon odafigyel az étkezésére: havi 3-4 ezer dollárt, vagyis körülbelül 1 millió forintot költ a megjelenésére - írja a Bors.

"Imádom a melleket és a fenekeket, ráadásul megszállottja vagyok Kimnek, ezért mindenben támogatom Ashten céljait" - árulta el a modell barátja, aki mindig is ilyen nőre vágyott.