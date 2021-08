Az egészséges életmód térhódításával a pulykahús is egyre népszerűbb hazánkban. Ez a fehérjeforrás az egész család számára remek választás, hiszen tele van vitaminokkal és telítetlen zsírsavakakal, amelyek a szív- és érrendszert, valamint az agyműködést is támogatják.

A pulyka az egyetlen olyan állat, aminek a húsa vörös is és fehér is, így mindkét húsféle előnyeit megtalálhatjuk benne. Jelentős mértékben tartalmaz telítetlen zsírsavakat, melyek elengedhetetlenek a szív- és érrendszer, valamint az agy egészséges működéséhez. A pulykahús az egyik legsoványabb hús, zsírtartalma az 1 százalékot sem éri el, így tökéletesen beilleszthető a legtöbb diétába. Több vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet számára, mint például a szelén, a vas, a kalcium, B1 és B12 vitaminok, illetve a folsav. A pulykahúst a legkisebbek is fogyaszthatják, ugyanis hipoallergén.

Rengeteg jó tulajdonsága mellett azt is meg kell említeni, hogy a pulykahús rendkívül sokféleképpen elkészíhető: bacont is készítenek belőle, ami remek alternatívája a sertésszalonnának. Felhasználására egy remek receptet is mutatunk!

Dupla pulykarolád

Hozzávalók:

20 dkg pulykabacon

50 dkg pulykamell filé

2 db főtt tojás

25 dkg gomba

1 kis fej hagyma

spenót

só

bors

petrezselyemzöld

kakukkfű

1 evőkanál olaj

Elkészítés:



1. Felaprítjuk a hagymát és egy evőkanál olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk az apróra vágott gombát. Amikor már kissé megpirult, hozzáadjuk a spenótot, az aprított főtt tojást, sót, borsot, valamint a petrezselyemzöldet.

2. A rolád feltekeréséhez egy nagy alufóliadarabra sorakoztatjuk szorosan egymás mellé a pulykabacon-szeleteket. Nem kell, hogy fedjék egymást.

3. A pulykamellet vékony szeletekre vágjuk, sóval, borssal és kakukkfűvel megszórjuk, majd a szalonnaszeletekre fektetjük egy rétegben úgy, hogy sehol ne lógjanak ki. Így kenjük egyenletesen a húsra a tölteléket. Ezután az alufólia segítségével szépen feltekerjük és becsomagoljuk, a két szélét pedig összenyomjuk.

4. A tekercset egy tepsibe tesszük, kicsi vizet öntünk alá, hogy könnyebb legyen majd a tepsit kitakarítani. Így tesszük be sülni másfél órára 170 fokos sütőbe. Amikor átsült a tekercs, óvatosan kitekerjük a fóliából, áttesszük egy másik sütőtálba, és visszatoljuk 10 percre, hogy a bacon ropogósra piruljon.

A PulykaTrendet a Gallicoop támogatta.