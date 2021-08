Vivivel nagyon készültünk erre a napra. Ő saját készítésű ajándékokkal, én pedig egy meglepetés vacsorával Emilio kedvenc éttermében. Persze előtte még a barátaink is megörvendeztették Emiliót, amiről szintén nem sejtett semmit. Meglepődtem, amikor láttam, hogy Emilio szeme könnybe lábad, amikor felköszöntöttük. Szerintem érzi a 45 év „súlyát", látja, ahogy telik az idő, Vivi is egyre cseperedik. Már nem 20 éves, még ha annyinak is érzi magát - mesélte Tina.

Emilio elérzékenyülve nosztalgiázott:

A barátaink megkérdezték tőlem, hogy mi az legrosszabb dolog, amit ebben a 45 évben megéltem. A sok szép mellett rengeteg rossz is volt. Megéltem a szegénységet, volt, hogy se ételre, se a gyógyszereimre nem volt pénzem. Sokszor voltam egyedül, ami szintén nem volt könnyű. A vallásba, Istenbe kapaszkodtam, aki segített, felemelt! Azóta ezek az emlékek már csak foszlányok. Nagyon sokat szenvedtem azért, hogy most itt legyek, ahol vagyok. Hogy megadasson az, ami most van. Szívből üzenem és kívánom azoknak az embereknek, akiknek most kell mindazon keresztülmennie, amiken anno én, hogy van feljebb! Hinni kell, hiszen nekem is olyan feleséget, olyan családot adott, amely nem mindennapi. Ezért pedig örökre hálás leszek! – mondta a Drága családomban Emilio.

Ez is érdekelhet: Komoly segítséget ajánl Emilio: számára ez életmentő volt