Szentandrássy Hédi Bubik István eltitkolt szerelme volt, aki még egy kislánnyal is megajándékozta az egykori színészt. Bár a férfi titokban tartotta létezésüket, rendszeresen látogatta és támogatta eltitkolt családját.Hédi most nehéz helyzetben van, az utcán él és alkalmi munkákból próbál pénzhez jutni.

Ha telik rá, akkor hostelben éjszakázom, most épp nem telik, így egy lépcsőházban húztam meg magam, de előfordul, hogy ismerősök segítenek. Sokféle munkát vállaltam már, sütöttem lángost a Balatonon, dolgoztam gyárban és takarítottam rendőrségen is. Tizenkét órákat azonban nem bírok már állni, most épp bejárónői vagy takarítói munkát keresek, ahol nem kell sokat egy helyben álldogálni"

- nyilatkozta a Blikknek Hédi, aki Bubik Istvánnal közös lányát, Kincsőt is ritkán látja. Legnagyobb szívfájdalma azonban, hogy nem tudja bátyja, Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész örökségét gondozni. A férfi tavaly hunyt el, hagyatékát megvásárolta a a Petőfi Irodalmi Múzeum 350 millió forintért, Hédi azonban ebből egy fillért sem kapott.

Három István volt az életemben, mindhárom elment már. Az első az édesapám, a második a szerelmem, a harmadik a bátyám. Ő is nagyon sokat jelentett nekem, amikor a nővérem utoljára beszélt vele, állítólag engem emlegetett: leszögezte hogy a hagyatéka nyolcvan százalékát a gyerekeinek, míg a húsz százalékát nekünk szánja. Ebből nem láttunk semmit, sőt, a végrendeletről sem tudunk"

- nyilatkozta Hédi, aki a Kalóztanya nevű szórakozóhelyen egy téli este ismerte meg Bubik István. Szerelem volt első látásra, csak később derült ki, hogy a színész valójában nős.