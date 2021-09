Rózsa György július 8-án szenvedett csúnya balesetet a rákospalotai temető előtt, megbotlott, aminek következtében elesett és eltörte a csípőcsontját.

Hat héten keresztül feküdt kórházban, mostanra már otthonában koncentrál a feelépülésére.

"Szerdán tettem ki a lábam először a kórházból és a házamból. Egy barátom vitt el a Rózsakertbe, ahol a banki ügyeim elintézésén kívül óriási élményben volt részem, mert megebédeltünk az egyik kedvenc éttermemben. Csodálatos volt újra ezt átélni, megmelengette a lelkemet.Reményt ad, hogy fogok még menni, bár az is meglehet, hogy csak sántítva tudok majd közlekedni. Bízom benne, ha nem is azzal a teljesítménnyel, mint régen, de tudom folytatni az életvitelemet" - mesélte a Borsnak Rózsa György.

György egyelőre még mankóval közlekedik, de gyógytornász segíti abban, hogy megtanuljon bottal járni.

"Úgy érzem, hogy már most is menne. Lassan be kell gyakorolni a lépcsőn való közlekedést, egyrészt, mert a garázs lent van, és még remélem, hogy majd újra volán mögé ülhetek, másrészt a hálószobám az emeleten van, és örülnék, ha ezeket az egyszerűnek tűnő dolgokat is meg tudnám csinálni. A zuhanyzás is megy, végre kézre állnak a dolgok, jövök-megyek a lakásban. Nem sokat ülhetek egy helyen, nem szabad terhelnem a csípőmet, sokat kell menni, hogy megerősödjenek a lábaim. Sajnos, fájdalmaim még mindig vannak. Napközben elvagyok, estére jön jobban elő, néha fölébredek arra, hogy lángol a combom" - tette hozá.

Szerencsére azonban ritkán van egyedül, sűrűn jönnek hozzá látogatók.

"Heti háromszor jön a gyógytornász, kétszer a masszőr. Közben a baráti társaságom sem hagy magamra, tegnap például focit néztünk, együtt megvacsoráztunk, rengeteget nevettünk. Csilla lányom is gyakran látogat meg Ádám kisunokámmal" - mesélte a lapnak.