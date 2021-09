Annoni Zita és férje, Gianni hat évig küzdött azért, hogy gyermekük szülessen, Gianfranco a tizedik lombikprogram során fogant meg, nemrég múlt egyéves. Zita nehezen mesél arról, mit jelent számára az anyaság, tapasztalatból tudja, mennyire fájó ezt hallania annak, aki küzd azért, hogy szülő lehessen. Korábban akaratlanul is magamra vettem, amikor anyukák arról meséltek, hogy a gyermek érkezésével lett teljes az életük. A sokadik sikertelenség után ilyeneket hallva úgy éreztem, soha nem fogom mindezt átélni. Ostoroztam magam, depressziós lettem, kerültem a gyerek témát" – mondta el a fotós.

„Örülök, hogy ma már én is segíthetek azoknak, akik hozzám fordulnak a saját történetükkel az Instagramon vagy személyesen. Próbálok erőt adni nekik, és együtt örülök velük, ha nekik is sikerül. Van olyan, aki még az ultrahang képet is átküldi – ezt mindig megkönnyezem. Sok sorstársat megmozgatnak a posztjaim, beszélgetnek a témáról, hitet, reményt merítenek egymásból, ez a közösségi média igazi ereje!" Zita elárulta, még mindig nem tettek le arról, hogy fiuknak kistestvére szülessen. „Mindketten testvérek mellett nőttünk fel, így nagyon bízunk benne, hogy érkezik majd egy kis testvér a családba. Mi mindent megteszünk érte" - mondta Zita a JOY Social Media Award #szülővagyok kategóriája jelöltjeként.