Amber Fieldsnek nemcsak azért fontos, hogy a lehető legtökéletesebb legyen a teste, hogy szépnek lássa magát, de azért is, mert modellkedésből él. Ha valaki, ő aztán tudja, mi a feszes bőr titka, és most megosztotta követőivel is. Amber a narancsbőr és a különböző bőrhibák ellen úgy veszi fel a harcot, hogy minden este jáde görgővel masszírozza bele a testápolót a bőrébe.

"Évek óta csinálom ezt, és sose nézett ki ilyen jól a bőröm. Minden úgy kezdődött, hogy az arcomat kezeltem a jáde görgővel, és észrevettem, hogy megváltozik a bőröm tapintása. Ki akartam próbálni az egész testemen. Sose hallottam, hogy bárki más csinálná ezt, mindenki csak arról szokott beszélni, hogy az arcát kezeli vele" – mesélte a Daily Starnak Fields, aki közösségi oldalán előszeretettel mutogatja formás hátsóját.