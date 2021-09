Jövő héten hivatalosan is megnyílik az Academy Museum of Motion Pictures Los Angelesben. A Mozgóképművészeti és Tudományos Akadémia által épített múzeum megnyitóján rengeteg sztár vett részt: többek között Tom Hanks, Sophia Loren, Kaia Gerber és Lady Gaga is. A vörös szőnyegen gyönyörű ruhákban vonultak a sztárok. Kattints a képre, és lapozd végig a galériát!

